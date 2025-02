Überraschung: Neue Supersport-Kawasaki in den Top-5

Das Renndebüt der neuen ZX-6R auf Phillip Island verlief für Kawasaki überaus erfreulich. Dass Supersport-Rookie Jeremy Alcoba im zweiten Lauf einen feinen fünften Platz einfahren konnte, war eine Überraschung.

Die neue Kawasaki ZX-6R hat einen Motor mit 636 ccm und gilt daher als Next-Generation-Motorrad. Teamchef Manuel Puccetti ist überzeugt, dass dies ausreicht, um in der umkämpften Kategorie mittelfristig an der Spitze kämpfen zu können.

Aber Jeremy Alcoba als einziger Kawasaki-Pilot brach sich beim Moto2-Event in Malaysia Anfang November drei Mittelhandknochen links und konnte erst Ende Januar testen. Die Vorbereitung für den Supersport-Auftakt auf Phillip Island war daher nicht sonderlich umfangreich. Dafür präsentierte sich der Spanier jedoch in starker Form. Endete der erste Lauf von Startplatz 15 als Zehnter noch wie erwartet, beeindruckte der 23-Jährige im zweiten Rennen als Fünfter!

Nach dem obligatorischen Räderwechsel lag Alcoba sogar an dritter Stelle und mischte in der Spitzengruppe mit. Zwar missachtete er die Mindestzeit und erhielt nachträglich eine Zeitstrafe, doch auf der Strecke wurde er nur von Bo Bendsneyder (MV Agusta) überholt. Eine weitere Position verlor Alcoba nachträglich an Michael Rinaldi (Yamaha) durch die Addition von 6,8 sec.



«Mir war klar, dass die Pace hoch sein würde – aber nicht so schnell, wie es war. Durch den Gegenwind wirkte sich der Windschatten stärker aus, also war die Idee, der Spitzengruppe zunächst einfach nur zu folgen. Im Grunde wie bei einem Radrennen, wenn es für den letzten einfacher ist», erklärte Alcoba seine Strategie. «Ich habe in den Kurven einige neue Dinge ausprobiert, die mir sehr geholfen haben. Das Motorrad war gut, aber am Limit, sagen wir mal. Ich habe mehr als 100 Prozent gegeben, um mithalten zu können.»

Der fünfte Platz brachte Alcoba elf Punkte ein, mit insgesamt 17 Zählern belegt der Supersport-Rookie auch in der Gesamtwertung Rang 5.