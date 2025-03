Moto2-Debüt vom Supersport-Weltmeister: 2 WM-Punkte

Statt seine Karriere im Paddock der Superbike-WM voranzutreiben, entschied sich Adrian Huertas zum Wechsel in die Moto2-WM. Der Supersport-Weltmeister schlug sich bei seinem Debüt in Thailand ordentlich.

Mit Adrian Huertas verlor die seriennahe Weltmeisterschaft eines seiner größten Talente. Der Spanier gewann 2021 die Supersport-WM 300 und legte im vergangenen Jahr mit seinem zweiten WM-Titel in der mittleren Kategorie nach. Obwohl er Angebote für die Superbike-WM 2025 hatte, entschied sich Huertas zum Wechsel zum Italtrans-Team in die Moto2 – der 21-Jährige rechnet sich so bessere Chancen für einen Platz in der MotoGP aus.

Aber zunächst muss sich Huertas in der Moto2 durchsetzen, und das wird in der umkämpften Klasse kein Selbstläufer. Beim Thailand-GP am vergangenen Wochenende auf dem Buriram Circuit gab er sein Debüt. Das erste Rennen von Huertas war mit 36 Grad Celsius Lufttemperatur eine Hitzeschlacht.

Im Qualifying büßte Huertas zwar lediglich 0,9 sec auf die Pole-Zeit von Manuel Gonzalez ein, dennoch reichte dies nur zu Platz 18 in der Startaufstellung. Im Rennen über 22 Runden kreuzte der Italtrans-Pilot mit 20 sec Rückstand auf Rang 14 die Ziellinie – zwei WM-Punkte im ersten Rennen!

«Es war ein hartes erstes Rennen in der Moto2», stöhnte der Spanier. «Ich habe mit allem gekämpft und wir haben viel für kommende Rennen gelernt. Mit meinem Debüt bin ich sehr zufrieden und habe meine ersten beiden Punkte geholt. Ich bin positiv gestimmt und freue mich auf Argentinien, um weiter daran zu arbeiten, mein Gefühl im Rennen zu verbessern.»

Übrigens: Das Rennen wurde von Manuel Gonzalez gewonnen, der einst denselben Karriereweg wie Huertas genommen und nach dem Gewinn der 300er-WM zunächst die Supersport-Kategorie bestritten hatte.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750



WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.