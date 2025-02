Jaume Masià: Erst Rammstoß, dann Reue und Strafe

Weil er im zweiten Lauf der Supersport-WM 2025 auf Phillip Island den Sturz von Valentin Debise verursacht hatte, erhielt Jaume Masià eine Strafe. Der Ducati-Pilot zeigte ehrliche Reue.

Eigentlich hatte Orelac Ducati bereits Jorge Navarro für die Supersport-WM 2025 unter Vertrag, aber der Spanier erlag einem Angebot von Forward Racing für die Moto2-WM. Das verwaiste Motorrad übernahm Landsmann Jaume Masia, der am vergangenen Wochenende beim Meeting auf Phillip Island sein Debüt in der seriennahen Weltmeisterschaft gab.



Als Moto3-Weltmeister von 2023 ist Masia ein interessanter Neuzugang in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Als Sechster der Superpole qualifizierte sich der 24-Jährige bei seinem Debüt für die erste Startreihe und behauptete diese Position auch im ersten Lauf.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise und Oliver Bayliss © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Michael Rinaldi und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Jaume Masiá und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Xavier Cardelús © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Schrötter © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Bendsneyder © Gold & Goose Sieger Tom Booth-Amos Zurück Weiter

Im zweiten Rennen am Samstag hatte Masia größere Ambitionen und mischte im Kampf um Platz 3 mit. Aber zu Beginn der elften Runde rammte der Orelac-Pilot noch vor dem Bremspunkt der schnellen Kurve 1 den unschuldigen Valentin Debise von hinten vom Motorrad. Beide fanden sich im Kiesbett wieder, der Franzose jedoch mit einem gebrochenen Knöchel.



«Ich möchte mich Valentin und seinem Team entschuldigen. Ich wurde in eine Situation verwickelt, die mir aus der Hand geriet, ich war zu schnell und der Wind war ein zusätzlicher Faktor», erklärte Masia reumütig seinen Fehler. «Valentins Linienwahl machte es mir unmöglich, den Kontakt zu vermeiden. Alles ging so schnell und obwohl ich versucht habe, so schnell wie möglich zu reagieren, konnte ich nicht anders. Mein größter Wunsch ist, dass er bald wieder gesund wird. Ich war sehr dankbar für seine Geste nach dem Sturz.»

Während sich Debise und Masia offenbar ausgesprochen haben, hatte die Rennleitung weniger Nachsicht und verdonnerte den Supersport-Rookie zu einer Long-Lap im nächsten Rennen.