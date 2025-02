Yamaha jubelt: Besser konnte die R9 nicht debütieren

Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2025 holte Stefano Manzi auf Phillip Island mit der neuen R9 einen Sieg und einen zweiten Platz. Für die restliche Saison ist Yamaha zuversichtlich, dass es so weitergehen kann.

Seit 1. November leitet Niccolò Canepa das Engagement von Yamaha in der Superbike- und Endurance-WM. Nur wenige Wochen zuvor hatte der Italiener seine aktive Motorsportkarriere beendet. In seiner Funktion als Yamaha-Testfahrer war Canepa auch maßgeblich an der Entwicklung der neuen R9 für den Einsatz in der Supersport-WM beteiligt. Der Sieg von Ten Kate-Pilot Stefano Manzi im ersten Lauf auf Phillip Island war für den 36-Jährigen dadurch ein sehr spezielles Ereignis.



«Das ist ein unglaubliches Ergebnis für Yamaha. Dass die R9 in ihrem ersten WorldSSP-Rennen den Sieg holt, ist ein Traum», jubelte Canepa. «Stefano fuhr ein unglaubliches Rennen und wird nun als letzter Sieger auf der R6 und als erster auf der R9 in die Geschichte eingehen. Glückwunsch an ihn, das Ten Kate Team und alle Ingenieure, die im letzten Jahr so hart an diesem Projekt gearbeitet haben. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir hätten keinen besseren Start hinlegen können.»

Nachdem die letzten zwei WM-Titel an Ducati gegangen waren, musste Yamaha mit einem Motorrad nach dem Next-Generation-Reglement reagieren, zumal diese Klasse auch am Markt eine immer größere Bedeutung bekommt.



«Es war ein wichtiges Wochenende für Yamaha, denn wir erlebten das Debüt der neuen R9 – das war eines der Dinge, auf die wir uns vor der Veranstaltung am meisten gefreut haben. Wir wollten endlich sehen, wie das Motorrad nach all der Entwicklungsarbeit gegen die Konkurrenz abschneiden würde. Das Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir wussten, dass das Motorrad konkurrenzfähig sein würde, wir wussten, dass das Paket gut ist und wir eine starke Fahrerbesetzung haben. Der Sieg im ersten Rennen ist etwas, aus dem Träume gemacht sind. Wir müssen uns bei Stefano bedanken, aber auch bei allen anderen Beteiligten, vor allem bei den Jungs bei Ten Kate und den Ingenieuren, die das Motorrad entwickelt haben. Ein Sieg ist immer eine Teamleistung, und dies ist das perfekte Beispiel dafür.»

Mit drei unterstützten Teams und sechs starken Fahrern ist Yamaha qualitativ und quantitativ gut für die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aufgestellt.



«Die Supersport-WM ist keine einfache Meisterschaft. Es gibt viele Hersteller, die um den Sieg kämpfen, und es sieht so aus, als würde sich das in diesem Jahr noch verstärken», weiß Canepa. «Mit einem neuen Motorrad von Anfang an im Kampf zu sein, ist also sehr ermutigend, denn es gibt noch viel Raum für Verbesserungen. Und es war nicht nur Manzi, der schnell war. Auch Lucas Mahias, Michael Rinaldi und Can Öncü führten ebenfalls entweder Rennen 1 oder Rennen 2 an, und alle drei hatten an diesem Wochenende Pech, das Podium zu verpassen – vor allem Mahias und Rinaldi, die in Zwischenfälle anderer Fahrer verwickelt waren. Das ist ein wirklich gutes Zeichen für den Rest der Saison.»