Buriram: Manuel González sorgt für Intact-GP-Erfolg

Manuel González fuhr am Sonntag in Buriram zu einem sicheren Moto2-Auftaktsieg. Der Kalex-Pilot aus dem deutschen Intact-GP-Team dominierte in Thailand. Aron Canet und Senna Agius ebenfalls auf dem Podium.

Der Saisonstart der Moto2-Weltmeisterschaft versprach Fans und Beteiligten bereits im Vorfeld des 22-Runden-Rennens in Buriram ein Spektakel. Manuel González fuhr am Samstag zur Pole-Position. Der Kalex-Fahrer aus dem deutschen Intact-Team setzte sich dabei gegen Celestino Vietti (Boscoscuro) und Arón Canet (Kalex) durch. Im zweiten Qualifying fuhren alle 18 Piloten eine Rundenzeit, die weniger als eine Sekunde auseinander lag, womit ein packender GP am Sonntag vorprogrammiert war.

Doch die Hitze um 13.15 Uhr Ortszeit sollte es den 28 Fahrern der mittleren GP-Klasse nicht einfach machen. Im Schatten wurden kurz vor dem Start 36 Grad Umgebungstemperatur gemessen, der Asphalt hatte sich auf 57 Grad erhitzt. Eine große Herausforderung für Material und Mensch.

Noch vor dem Start die bittere Wahrheit für Forward-Fahrer Alex Escrig. Anstatt von Startplatz 22 in das Rennen in Thailand zu starten, wollte der Spanier wegen technischen Problemen aus der Boxengasse hinter dem Feld losfahren – doch dazu kam es nicht. Sein Rennen war bereits vor dem Start gelaufen. Den besten Start erwischte dann Celestino Vietti, der sich gegen González und Senna Agius (Kalex) durchsetzte. Noch in der ersten Runde stürzte Moto2-Rückkehrer Jorge Navarro auf seiner Forward, er blieb unverletzt.

In Runde 2 entstand ein Kampf um die Führung zwischen González und Vietti. Beide überholten sich mehrfach, der Italiener behielt aber zunächst die Spitzenposition. Kurz darauf die schlechte Nachricht für Darryn Binder und Izan Guevara, die zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4 und 5 fuhren: Fehlstart und entsprechend eine doppelte Long-Lap-Penalty für beide.

González übernahm in Runde 3 die Führung und setzte sich gleich einige Meter von Vietti ab. Der Stand nach drei absolvierten Runden auf dem 4,554 Kilometer langen Kurs: González vor Vietti, Agius, Canet, Diogo Moreira und Marcos Ramirez.

15 Runden vor dem Ende hatten sich die Top-3 einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. González, Vietti und Agius lagen 1,3 Sekunden vor Canet und Moreira. Ramirez, Jake Dixon, Barry Baltus, Rookie Dani Holgado und Alonos Lopez komplettierten die Top-10. Zur Rennhalbzeit hatte González dann auch gegenüber dem zweitplatzierten Vietti einen Vorsprung von 1,2 Sekunden. Der Spanier, der 2024 in Motegi seinen ersten GP-Sieg feierte, hatte an diesem Tag offensichtlich mehr im Köcher als seine Gegner.

In Runde 11 dann das Drama für die Mannschaft von Luca Boscoscuro: Nach einer Berührung zwischen Agius und Vietti musste der Italiener zu Boden, sein Rennen war gelaufen. Agius verlor dadurch auch den Anschluss zur Spitze, Canet und Moreira rückten in die Top-3 vor, González führte nun mit 3,5 Sekunden Vorsprung. Agius erhielt für den missglückten Überholversuch umgehend eine Long-Lap-Penalty, die er sobald absolvierte.

Der Stand acht Runden vor dem Ende in Buriram: 1. González. 2 Canet. 3. Moreira. 4. Agius. 5. Ramirez. 6. Baltus. 7. Dixon. 8. Holgado. 9. Lopez. 10. Salac. Enttäuschend lief das Rennen für Joe Roberts. Der US-Amerikaner qualifizierte sich schon nur für Startplatz 27 – Vorletzer! Auch im Rennen fuhr der Kalex-Pilot vom American-Racing-Team allen Erwartungen hinterher, weit außerhalb der Top-20.

Drei Runden vor dem Ende entwickelte sich ein harter Kampf um den dritten Platz. Moreira und Agius überholten sich gegenseitig mehrfach, nachdem der Australier den Rückstand von über drei Sekunden geschlossen hatte. Immer wenn Agius einen Angriff startete, hatte der Brasilianer eine umgehende Antwort. In der letzten Runde setzte sich der Intact-GP-Pilot dann gegen Moreira durch.

An der Spitze holte González den Sieg beim Saisonstart für das Liqui Moly Dynavolt Intact GP-Team. Es war der erste Erfolg in der Moto2 seit dem GP in Texas 2019, als Tom Lüthi vor Marcel Schrötter gewann. Aron Canet und Senna Agius komplettierten das Podium unter diesen harten Bedingungen. Dahinter Moreira, Ramirez, Baltus, Dixon, Holgado, Salac und Lopez. Somit führt Intact GP die Fahrer- und die Team-Weltmeisterschaft nach Rennen 1 von 22 an.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (2. März):

1. Manuel González (E), Kalex, 22 Runden in 35:13,072 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +2,600 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +6,491

3. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,742

5. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,561

6. Barry Baltus (B), Kalex, +11,244

7. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +11,345

8. Daniel Holgado (E), Kalex, +13,174

9. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +14,188

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro +14,926

11. Albert Arenas (E), Kalex, +15,757

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +18,820

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +19,152

14. Adrian Huertas (E), Kalex, +19,999

15. Mario Aji (RI), Kalex, +20,750

WM-Stand nach 1 von 22 Rennen:

1. Manuel González, 25 Punkte. 2. Canet 20. 3. Agius 16. 4. Moreira 13. 5. Ramirez 11. 6. Baltus 10. 7. Dixon 9. 8. Holgado 8. 9. Lopez 7. 10. Salac 6. 11. Arenas 5. 12. Öncü 4. 13. Arbolino 3. 14. Huertas 2. 15. Aji 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 25 Punkte. 2. Boscoscuro 9.