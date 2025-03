Jeremy Alcoba: «Kawasaki liegt nicht weit zurück»

Mit einem fünften Platz im zweiten Supersport-Lauf gelang Jeremy Alcoba eine Überraschung. Der Spanier lobt die neue Kawasaki ZX-6R.

Es war erstaunlich, wie ausgeglichen die Motorräder der Supersport-Kategorie beim Saisonauftakt auf Phillip Island waren. Zwar fehlte QJ Motor, aber Honda schaffte mit Kaito Toba Top-10-Ergebnisse, was 2024 nur selten gelang. Triumph, MV Agusta und Ducati erreichten Podestplätze und sogar Kawasaki schaffte es mit der neuen ZX-6R im zweiten Lauf in die Top-5.

Die Prognose von Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti scheint also zu stimmen. «Es wird ein Motorrad sein, mit dem wir um den Sieg kämpfen können», prophezeite der Italiener vor dem Saisonauftakt. «Es wird konkurrenzfähig sein: Der Unterschied ist der Motor, sowohl in der Beschleunigung als auch in der Spitzenleistung. Die ZX-6R 636 ist im Vergleich zur alten Ninja auf einem viel höheren Niveau.»

Der letzte WM-Titel von Kawasaki hatte 2016 Kenan Sofuoglu eingefahren, seitdem wurden die Ergebnisse schleichend schlechter, auch durch die Einführung der Next-Generation-Regeln vor mittlerweile drei Jahren.

Einziger Kawasaki-Pilot in der Supersport-WM 2025 ist mit Jeremy Alcoba ein früherer Moto2-Pilot. Fünf der letzten sechs Weltmeisterschaften wurden von früheren GP-Piloten der mittleren Kategorie gewonnen. «Das grüne Motorrad ist gar nicht so weit weg», schmunzelte der 23-Jährige, der mit der ZX-6R noch am Anfang steht. «In Australien haben wir versucht zu verstehen, wie man das Motorrad verbessern kann. Eine der Ideen war, meine Position auf dem Motorrad zu ändern, was sich als goldrichtig herausgestellt hat. Das war der Schlüssel, um meine Pace deutlich zu verbessern.»

Kawasaki verzichtet jedoch auf die Teilnahme am Portimão-Test am Freitag und Samstag dieser Woche.