WRP Ducati: Schrötter sorgte für das erste SSP-Podest

Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2025 auf Phillip Island sorgte Marcel Schrötter für das erste WM-Podium der bunt gemischten Ducati-Truppe WRP Racing. SPEEDWEEK.com sprach mit dem technischen Mitarbeiter Andy Köder.

WRP steht für Wepol Racing Parts. In der Supersport-WM tauchte das Team von Ludek Weag erstmals 2020 mit Yamaha und Danny Webb auf. Nachdem im Folgejahr auch David Sanchis nicht erfolgreicher war, zog sich der Tscheche zunächst aus dem Rennsport zurück.

2024 kehrte WRP Racing mit Triumph in die Supersport-WM zurück und wechselte für diese Saison zum dritten Fabrikat, der Ducati V2, und verpflichtete mit Marcel Schrötter einen Top-Piloten. Als Dritter im ersten Lauf auf Phillip Island erwischte der Bayer einen Traumstart in die neue Saison. Es war die erste Podestplatzierung für WRP!

Im tschechischen Supersport-Team wird viel Deutsch gesprochen, und das liegt nicht nur an Aushängeschild Marcel Schrötter. Mit Frank Krekeler und Andy Köder sind zwei Schlüsselpositionen mit Deutschen besetzt. «Auf dem Papier haben wir keinen Teammanager», erzählte Köder SPEEDWEEK.com. «Ich bin für die Technik zuständig und der Frank kümmert sich um alles Administrative mit der Dorna. Wir haben im Team Leute aus Deutschland, Tschechien, Kroatien, drei Spanier und einen Iren, der aber in Serbien wohnt.»

Köder bezeichnete seinen Job übrigens bescheiden als ‹Mädchen für alles›.

Ein Blick in die Box von WRP zeigt ein professionell und strukturiert arbeitendes Team. Der Erfolg von Australien soll nur der Anfang gewesen sein. «Ganz ehrlich. Wenn man sich die Möglichkeiten in der Werkstatt anschaut, dann ist alles vorhanden, um ein Top-Team zu sein oder zu werden, und darauf werden wir hinarbeiten. Da gehört alles dazu, also auch das Personal», betonte Köder. «Die Möglichkeiten sind da. Im ersten Jahr war es etwas schwierig. Jetzt haben wir so weit alles zusammen, dass, wenn etwas nicht stimmt, wir das sofort besprechen und eine Lösung gefunden wird.»