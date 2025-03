Nach Australien: Yamaha träumt vom Titelgewinn der R9

Der Einstand der neuen Yamaha R9 in der Supersport-WM 2025 hätte mit einem Sieg und einem zweiten Platz auf Phillip Island durch Stefano Manzi kaum besser sein können. Kein Wunder, der Titel anvisiert.

Bei den Wintertests ging Yamaha der übrigen Supersport-Konkurrenz aus dem Weg und testete unter sich. Erst beim Phillip-Island-Test unmittelbar vor dem Rennwochenende ließ sich seriös einschätzen, wie gut die neue R9 wirklich ist – sie war auf Augenhöhe mit den etablierten Motorrädern.

In den ersten beiden Saisonrennen bestätigte Ten Kate-Pilot Stefano Manzi den guten Eindruck mit einem Sieg im ersten Lauf und einem zweiten Platz im zweiten Rennen. Punktgleich mit Tom Booth-Amos (Triumph) führt der Italiener die Gesamtwertung an.

Auch wenn Phillip Island durch Pflicht-Boxenstopp und auch grundsätzlich ein besonderes Meeting ist, fiel den Verantwortlichen bei Yamaha eine tonnenschwere Last von den Schultern – immerhin wurde die ehrwürdige R6 mit einem Doppelsieg beim Saisonfinale in Jerez ausgemustert.



«Die Ingenieure in Japan und Europa haben hervorragende Arbeit geleistet», lobte Sportchef Niccolo Canepa. «Wir wussten, dass die R9 konkurrenzfähig sein würde, aber gleich das erste Rennen zu gewinnen, ist fantastisch. Es gibt mit dem Motorrad noch Luft nach oben – wir können es weiter verbessern. Daran werden wir arbeiten, denn das Potenzial der R9 ist bedeutend höher.»

Obwohl sich erst auf europäischen Rennstrecken herausstellen wird, wie die Kräfteverhältnisse sein werden, träumt man nach zwei Weltmeisterschaften in Serie durch Ducati bereits vom Titelgewinn.



«Unser Ziel ist sehr ambitioniert – wir wollen den WM-Titel holen und so viele Rennsiege wie möglich einfahren», betonte Canepa. «Wir haben 2025 das stärkste Aufgebot an Fahrern, das wir jemals in der Supersport-WM hatten: Manzi, Öncü, Rinaldi und Mahias. Mit diesen Piloten ist klar, dass wir gewinnen wollen.»