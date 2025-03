Ana Carrasco erfüllte sich Kindheitstraum: Honda

Am Freitag und Samstag findet in Portimão ein großer Test der seriennahen Weltmeisterschaft. Supersport-Rookie Ana Carrasco absolvierte ein Warm-up in Almeria und zeigte das Design der Honda CBR600RR.

Der Portimão-Test am 14. und 15. März mit fast allen Teams der Superbike-WM und einigen Vertretern der Supersport-Kategorie unterbricht die lange Pause bis zum zweiten Saisonmeeting (28.-30. März), ebenfalls auf der portugiesischen Berg-und-Tal-Bahn.

Neu in der Supersport-WM am Start ist Ana Carrasco, die Weltmeisterin der 300er-WM von 2018 sowie im vergangenen Jahr in der WorldWCR. Seit dem Saisonfinale trainiert die Spanierin regelmäßig mit einer Serienversion der Honda CBR6000RR, die Wintertests mit ihrem Team Honda France waren wegen schlechtem Wetter weder ergiebig noch aussagekräftig.

In Almeria führte Honda France einen Test in Almeria durch, bei dem Carrasco und ihr Teamkollege Corentin Perolari das endgültige Design präsentierten – es handelt sich um das typische Honda-Racing-Design, wie es auch das Superbike-Werksteam verwendet. Die Farben wecken bei der 28-Jährigen Erinnerungen an die erfolgreichen Zeiten der Honda Racing Corporation.

«Wenn ich der fünfjährigen Ana, die sich die Rennen im Fernsehen angeschaut hat und davon träumte, selbst auf diesem Niveau zu fahren, gesagt hätte, dass sie in den offiziellen Farben von Honda an der Weltmeisterschaft teilnehmen würde, hätte sie mir nicht geglaubt», schrieb Carrasco in sozialen Meiden. «Damit ist ein weiterer Traum wahr geworden. Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, mit meinem neuen Team in die Saison zu starten.»

Für den Portimão-Test ist trockenes Wetter bei kühlen 14 Grad Celsius vorhergesagt.