Oli Bayliss (21): Klappt mit Triumph der Durchbruch?

Der Wechsel von Oli Bayliss für die Supersport-WM 2025 von Ducati zu Triumph war eine Überraschung und schien eine Verschlechterung zu sein. Tatsächlich war der 21-Jährige auf Phillip Island noch nie so gut.

Kaum ein anderer Name ist so fest mit einer Marke verbunden, wie Bayliss und Ducati. Mit drei gewonnenen Superbike-Weltmeisterschaften und seiner zugänglichen Art katapultierte sich Troy Bayliss auf Lebzeiten in die Herzen der Ducati-Fans. Den Staffelstab gab der Australier an seinen Sohn Oli weiter, der seit 2022 die Supersport-WM bestreitet.

Der 21-Jährige, der seinem Vater optisch und auch hinsichtlich des Fahrstils sehr ähnlich ist, begann im Ducati-Team Barni Racing und wechselte für 2023 und 2024 ins Team des früheren Werkspiloten Davide Giugliano. Doch obwohl die V2-Panigale als das beste Motorrad der Supersport-Kategorie galt, reichte es für Oli in 59 Rennen nur zu einem Top-5-Finish und neun Top-10-Ergebnissen.

Es war eine Sensation, als Bayliss für die Supersport-WM 2025 bei PTR Triumph unterschrieb. Und was noch weniger Beobachter für möglich hielten, passierte direkt beim Saisonauftakt auf Phillip Island: Mit zwei siebten Plätzen fuhr Oli mit der Street Triple 765 RS auf Anhieb zwei einstellige Ergebnisse ein und holte so viele Punkte wie nie zuvor bei seinem Heimrennen. Als WM-Vierter mit 18-Punkten steht der Australier auch in der Gesamtwertung so gut da wie noch nie.

«Kein schlechtes erstes Wochenende mit PTR Triumph Factory Racing», stellte auch der Junior des dreifachen Weltmeisters zufrieden fest. «Ich wünschte, ich hätte im zweiten Rennen etwas besser abschneiden können, aber nach einem Fehler im ersten Stint und einem nicht optimalen Boxenstopp lagen wir nur auf Platz 15. Kein schlechtes Comeback, um als Siebter ins Ziel zu kommen. Das Gefühl und die Daten, die wir auf dem Motorrad bekommen, verbessern sich mit jeder Session, also müssen wir für Portimão weiter arbeiten. Ich bin auch zufrieden mit dem Rückstand von 4 Sekunden auf den Ersten.»

Dennoch stand Oli Bayliss beim Saisonauftakt im Schatten seines Teamkollegen Tom Booth-Amos, der mit Platz 2 und einem Sieg punktgleich mit Stefano Manzi (Yamaha) die Gesamtwertung anführt.