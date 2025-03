Can Öncü: Mit Yamaha R9 fast zwei Sekunden schneller

Mit den schnellsten Zeiten an beiden Tagen war Can Öncü der schnellste Supersport-Teilnehmer beim Portimão-Test. Der Yamaha-Pilot fuhr fast zwei Sekunden schneller als vor einem Jahr mit der Kawasaki.

Es ist erstaunlich, wie konkurrenzfähig die neue Yamaha R9 aus dem Stand ist. Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2025 auf Phillip Island gewann Stefano Manzi (Ten Kate) das erste Rennen und führt mit Platz 2 im zweiten Lauf punktgleich mit Tom Booth-Amos (Triumph) die Gesamtwertung an.

In Australien etwas unter Wert geschlagen wurde Can Öncü. Der Evan Bros-Pilot holte einen fünften und einen 16. Platz. Im zweiten Rennen kämpfte der Türke um einen Podestplatz, als er im Positionskampf mit Jeremy Alcoba stürzte – der Spanier war nur wegen massiver Unterschreitung der Mindestzeit beim Boxenstopp in der Spitzengruppe.

Beim Portimão-Test am Freitag und Samstag vergangener Woche machte Öncü seine Ambitionen deutlich, das verlorene Podest am Rennwochenende Ende März nachzuholen. Wie sein Landsmann Toprak Razgatlioglu (BMW) in der Superbike-Kategorie fuhr der 21-Jährige in der Supersport-Klasse an beiden Tagen die schnellste Runde.

«Nach zwei ausgezeichneten Testtagen bin ich sehr positiv gestimmt», sagte der Yamaha-Pilot. «Wir haben viele neue Teile für meine R9 ausprobiert und das Motorrad damit verbessert. Ich hatte viel Spaß beim Test und freue mich schon auf die Rennen hier in zwei Wochen.»

Öncü ließ sich eine 1:43,623 min als schnellste Zeit, gefahren am Samstag. Der Rundenrekord wurde 2024 bei deutlich besseren Bedingungen von Yari Montella (Ducati) in 1:43,246 min aufgestellt. Bemerkenswert: Mit der Kawasaki ZX-6R erreichte Öncü am Rennwochenende vor einem Jahr lediglich eine 1:45,018 min!