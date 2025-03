Boxenstopps auf Phillip Island: Absichtliche Fouls?

Jeremy Alcoba (52) war nicht aus eigener Kraft in der Spitzengruppe

Frühzeitig wurde festgelegt, dass auf Phillip Island in den Rennen der Superbike- und Supersport-WM ein Boxenstopp mit Reifenwechsel erfolgen muss. Teams und Fahrer hatten lange Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.

Weil der Asphalt aggressiv und das Layout der malerischen Rennstrecke auf Phillip Island die Reifen arg strapaziert, wurde bereits am 22. Januar zwischen Promoter Dorna, der FIM und dem lokalen Veranstalter vereinbart, dass in allen Läufen bis auf das Superbike-Superpole-Race einen Boxenstopp mit Reifenwechsel vorzunehmen ist.

Üblich ist die Festlegung einer Mindestzeit, die die Teilnehmer in der Boxengasse zu verbringen haben. Damit sollen Fehler verhindert werden, die durch hektisches Arbeiten der Teams passieren können. Die ‹Pit-Intervention-Time› betrug für die Superbike-Kategorie 1:03 min und für die Supersport-Klasse 1:18 min. Unterschreitet ein Fahrer diese Zeit, wird die Differenz fünffach als Zeitstrafe verhängt.

Waren die meisten Verstöße im Rahmen des Vertretbaren, gab es jedoch auch zwei bedenkliche Vorfälle. Jeremy Alcoba (Kawasaki) erhielt eine Zeitstrafe von 6,8 sec. Den Vogel schoss jedoch Leonardo Taccini (Ducati) ab, der 26,8 sec aufgebrummt bekam.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise und Oliver Bayliss © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Michael Rinaldi und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Jaume Masiá und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Xavier Cardelús © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Schrötter © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Bendsneyder © Gold & Goose Sieger Tom Booth-Amos Zurück Weiter

Dass diese beiden Fahrer die Mindestzeit deutlich unterschritten, hatte Auswirkungen auf den Rennverlauf. Alcoba belegte vor dem Boxenstopp Platz 10, reihte sich nach dem Reifenwechsel aber als Dritter ein. Und Taccini übernahm von der zwölften Position sogar die Führung!

«Es gibt eine Sache, die mir absolut nicht gefallen hat. Das Rennen, vor allem das am Sonntag, wurde von Fahrern beeinflusst, die mit Strafen von mehr als 5 Sekunden auf der Strecke waren», kritisierte MV Agusta-Teamchef Andrea Quadranti gegenüber Corsedimoto. «Taccini hatte sogar 26 sec Zeitstrafe, und das bedeutet, dass er 5 Sekunden zu früh losgefahren ist. Entweder ist er blind, oder der Countdown in seinem Cockpit nicht funktioniert – oder er hat es absichtlich getan, um an den Führenden dranzubleiben und ein besseres Tempo zu haben.»



Durch die Zeitstrafe war natürlich jeglicher Vorteil dahin.

Der Schweizer weiter: «Selbst Alcoba, der mehr als sechs Sekunden verlor, kam uns in die Quere, denn unser Motorrad ist auf der Geraden langsam, sodass wir viele Runden brauchten, um ihn zu überholen. Dann haben wir viele Runden gebraucht, um Taccini zu überholen: Es war im Grunde so, als hätten wir einen überrundeten Fahrer im Weg. Dieses Problem hatten nicht nur wir. Öncü stürzte, um ebenfalls einen bestraften Fahrer zu überholen, der auf dem Papier hinter und nicht vor ihm lag. Für mich war es ein Rennen, das durch etwas verzerrt wurde, das nichts damit zu tun hatte. Sie sollten die Regeln überarbeiten und blaue und schwarze Flaggen zeigen.»

Zustimmung bekommt Quadranti von Fabio Evangelista, Yamaha-Teamchef von Öncü. «Can hätte mindestens den vierten Platz erreichen können, aber der Kampf mit Fahrern, die sich nicht an die Boxenstoppzeiten hielten und erst am Ende bestraft wurden, wie Alcoba oder Taccini, hat das Rennen erst erschwert und dann gefährdet, als Can beim Überholen von Alcoba stürzte», reklamierte der Italiener. «Ich denke, dass das Flag-to-Flag.Rennen auf diese Art und Weise nicht funktioniert, aber wir schauen nach vorn.»