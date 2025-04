IDM-Team erhält zwei Supersport-Wildcards für Assen

Wixx Racing tritt in Assen in der Supersport-WM an

Beim Meeting der Supersport-WM 2025 in Assen wird das aus der IDM bekannte Team Track & Trades Wixx Racing einen Gaststart absolvieren. Für das Ducati-Team und seine Piloten ist es ein Heimspiel.

Eigentlich ist die IDM Supersport die bevorzugte Spielwiese von Track & Trades Wixx Racing, aber das niederländische Team wird noch vor Saisonbeginn einen Gaststart in der Weltmeisterschaft absolvieren – passenderweise beim Heimrennen in Assen vom 11. bis 13. April. Das Team bringt zwei zusätzliche Ducati V2 in die Startaufstellung, die von Luca de Vleeschauwer (22) und Melvin von der Voort (19) pilotiert werden. Beide haben bereits WM-Luft in der mittleren Kategorie geschnuppert.

«Ich bin superglücklich, dass ich die Chance habe, mich wieder mit den großen Jungs der World Supersport Championship zu messen», jubelte der Belgier de Vleeschauwer. «Nach meiner Wildcard im letzten Jahr in Magny-Cours war ich ziemlich enttäuscht, weil ich auf einer Rennstrecke gefahren bin, auf der ich noch nie zuvor war, und auf einem unbekannten Motorrad und mit einem unbekannten Team. Deshalb freue ich mich sehr darauf, es dieses Mal in Assen mit meinem IDM-Team und einem Motorrad zu tun, das ich bereits besser kenne, was mir von Anfang an mehr Komfort bieten wird.»

Van der Voort debütierte in der WM in Jerez 2023 und brauste im zweiten Lauf mit Yamaha als 13. in die Punkte. «Ich freue mich sehr darauf, die Rennsaison mit Wixx Racing mit einer Wildcard in der Supersport-Weltmeisterschaft in Assen zu beginnen», versichert der Niederländer. «Für uns als Team ist es wichtig, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln, und diese Veranstaltung ist eine großartige Gelegenheit dafür. Obwohl ich noch nicht viel auf der Ducati gefahren bin, freue ich mich sehr darauf, gegen die Besten der Welt anzutreten.»