Loris Veneman (18) warf hin: Trennung von EAB Ducati

Nach nur drei Rennwochenenden der Supersport-WM 2025 zog Rookie Loris Veneman überraschend den Stecker und beendete die Saison vorzeitig. Vorausgegangen waren Stürze und eine mentale Krise.

Als Vizeweltmeister der Supersport-300-WM 2024 war Loris Veneman der aufgehende Stern der Niederlande im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft, doch der Aufstieg in die nächsthöhere Kategorie kam für den 18-Jährigen wohl zu früh. Nach drei Meetings ohne Top-15-Platzierung warf der Ducati-Pilot das Handtuch und trennte sich von seinem Team EAB Racing.

Das Heimrennen in Assen brachte offenbar den Ausschlag für Venemans Entscheidung. Der Teenager stürzte am Freitag im freien Training und fand danach kein Vertrauen mehr in sein Motorrad. Das zweite Rennen gab er in aussichtsloser Position liegend in der Box auf. «Nach dem Sturz war er nicht mehr derselbe. Das Selbstvertrauen war für den Rest des Wochenendes verschwunden», fiel EAB-Teammanager Pjotr Groenenberg auf. «Wenn man dieses Vertrauen nicht hat, wird es auf diesem Niveau sehr schwierig.»

Kurz vor Cremona einigte sich Veneman mit seinem Team auf eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags. «Ich habe beschlossen, die Saison in der Supersport-WM nicht fortzusetzen. Ich werde gestärkt zurückkommen», versprach der junge Niederländer. «Ich möchte mich beim Team für den Einsatz bedanken.»

Neben dem Sturz im Assen-Training flog Veneman im ersten Lauf auf Phillip Island sowie im zweiten Rennen in Portimão von seiner V2-Ducati. Sein bestes Finish war Platz 18 in Australien, Lauf 2.

Für das Meeting auf der italienischen Piste verpflichtete EAB Racing den 28-jährigen Bryan D'Onofrio, der in den beiden Rennen die Plätze 22 und 21 erreichte. Mit wem das niederländische Team in Most antreten wird, ist offen.