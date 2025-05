Cremona, Lauf 1: Manzi gab alles für den Heimsieg

Das spannende erste Rennen der Supersport-WM 2025 in Cremona endete mit dem Sieg von Stefano Manzi. Der Yamaha-Pilot baute damit die WM-Führung aus. Triumph und Ducati auf dem Podest. Schrötter Top-10, Punkt für Öttl.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Cremona hatte sich am Freitag Lokalmatador Federico Caricasulo mit einer MV Agusta. Die erste Reihe komplettierten die Yamaha-Piloten Can Öncü und Stefano Manzi. Philipp Öttl (Ducati) qualifizierte sich auf Platz 15, Marcel Schrötter (Ducati) kam mit Fahrwerksproblemen im Qualifying nur auf Platz 17. Nach einem Sturz in der Superpole war Niki Tuuli (QJ Motor) nicht am Start.

Im Sprint zur ersten Kurve setzte sich Öncü durch und mit Manzi und Lucas Mahias lagen drei Yamaha-Piloten vorn. Im Verlauf der ersten Runde mischte aber Jaume Masia (Ducati) die Spitze auf und leistete bis Runde 10 von 20 die Führungsarbeit. Derweil leistete sich Öncü einen Sturz.

In der zweiten Rennhälfte entwickelte sich zwischen Manzi und Masia sowie Tom Booth-Amos (Triumph) und Valentin Debise (Ducati) ein sehenswerter Kampf um den Sieg. Der kampfstarke Manzi lag meistens vorn, musste aber ständig mit Angriffen seiner Rivalen rechnen. Mit einer fehlerfreien und schnellen letzten Runde sicherte sich der Ten Kate-Pilot den Sieg von dem Engländer Booth-Amos und dem Franzosen Debise. Mit Yamaha, Triumph und Ducati war auch die Herstellerwertung bunt.

Auch weil Bo Bendsneyder (MV Agusta) zum ersten Mal 2025 das Podium verpasste, baute Manzi seine WM-Führung auf 30 Punkte aus.

Marcel Schrötter hatte einen normalen Start und orientierte sich in Richtung der Top-10. Mit Anschluss bis Platz 8 kreuzte der WRP Ducati-Pilot als Zehnter die Ziellinie. Auf Platz 15 reichte es für Philipp Öttl für einen WM-Punkt.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Manzi und Mahias in die erste Kurve. Caricasulo nur Sechster. Schrötter auf 16.



Runde 1: Manzi führt vor Masia, Mahias und Öncü. Dann Debise, Caricasulo. Bendsneyder auf 13, Öttl auf 15 und Schrötter 16.



Runde 2: Masia vor Manzi und Debise. Sturz Öncü, kurz danach rutscht auch Perolari in Kurve 2 aus.



Runde 3: Manzi in 1:32,234 min wieder vor Masia. Debise (3.) eine Sekunde zurück. Schrötter und Öttl auf 15 und 16.



Runde 4: Masia und Manzi wechseln sich an der Spitze ab und ermöglichen dadurch Debise, zur aufzuschließen. Sturz Toba.



Runde 5: Die Top-3 innerhalb 0,6 sec. Bendsneyder liegt auf Platz 9.



Runde 6: Schrötter vorbei an Rinaldi auf Platz 13.



Runde 7: Masia (1.) zieht leicht davon. Booth-Amos (4.) in 1:32,217 min mit der schnellsten Runde. Auch Öttl (13.) zieht an Rinaldi vorbei. Sturz Jespersen.



Runde 8: Caricasulo neben der Piste und fällt auf Platz 16 zurück. Schrötter und Öttl jetzt auf 11 und 13.



Runde 9: Bendsneyder auf dem Vormarsch – jetzt Siebter. Öttl (14.) verliert eine Position an Bayliss (12.).



Runde 10: Masia weiter fehlerfrei an der Spitze und mit 0,4 sec Vorsprung auf Manzi.



Runde 11: Manzi erhöht den Druck auf Masia. Schrötter kämpft sich an Antonelli vorbei auf Platz 10 und hat Anschluss bis Platz 8.



Runde 12: Manzi schnappt sich von Masia die Führung. Rinaldi gibt das Rennen auf.



Runde 13: Masia (3.) muss eine weitere Position an Debise (2.) abgeben. Booth-Amos (4.) nur noch 0,4 sec hinter Platz 3.



Runde 14: Manzi, Debise, Masia und Booth-Amos innerhalb nur 0,7 sec! Schrötter (10.) lauert hinter Farioli und Mahendra.



Runde 15: Debise verbremst sich und fällt auf Platz 4 zurück. Öttl auf Platz 15 mit Anschluss bis Platz 13.



Runde 16: Booth-Amos auf der Geraden kurzzeitig an Manzi vorbei, aber der Italiener holt sich die Führung auf der Bremse zurück.



Runde 17: Die Top-4 innerhalb 0,9 sec. Mahias, Cardelus und Bendsneyder kämpfen um Platz 5.



Runde 18: Manzi führt weiter, aber Booth-Amos lässt nicht locker. Debise hat sich auf Platz 3 verbessert.



Runde 19: Manzi und Booth-Amos mit kleinem Vorsprung auf Debise und Masia.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Booth-Amos und Debise.