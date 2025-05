Cremona, Lauf 2: Yamaha und Triumph vor Ducati

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2025 in Cremona war bis in die letzte Runde umkämpft und spannend. Den Sieg sicherte sich erneut Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi. Marcel Schrötter verpasst knapp die Top-10.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Für den zweiten Lauf in Cremona hatte dies erhebliche Auswirkungen auf die Startaufstellung. Gleich um sechs Positionen ging es für Tom Booth-Amos (Triumph) auf die Pole-Position nach vorn. Die bunte erste Reihe komplettierten Lauf-1-Sieger Stefano Manzi (Yamaha) und Jaume Masià (Ducati). Für den am Samstag gestürzten Superpole-Gewinner Federico Caricasulo (MV Agusta) ging auf Startplatz 9 zurück. Für Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) blieb es bei den Positionen 15 und 15.

Die Protagonisten an der Spitze waren dieselben wie im ersten Lauf. Fast das gesamte Rennen leistete am Sonntag aber Moto3-Weltmeister Masia die Führungsarbeit, dahinter reihten sich Manzi, Booth-Amos und Valentin Debise (Ducati) ein. Lucas Mahias (Yamaha) folgte mit Respektabstand.

Nachdem Mahias die Pace der Spitze nicht mehr mitgehen konnte, stürzte Debise im Kampf um Platz 3 mit Booth-Amos. Die Entscheidung um den Sieg fiel erst in den letzten zwei Runden. Yamaha-Aushängeschild Manzi übernahm die Führung und holte sich mit einer starken letzten Runde mit 0,4 sec Vorsprung auch den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Im Kampf um Platz 2 hatte der Triumph-Pilot die Nase vorn und verwies Masia als besten Ducati-Piloten auf den dritten Platz.

Marcel Schrötter hatte einen soliden Start und kam als 13. aus der ersten Runde. Der WRP Ducati-Pilot hatte Anschluss bis Platz 7, konnte aber keine entscheidenden Überholmanöver setzen. In der letzten Runde wurde der Bayer von Rookie Aldi Mahendra (Yamaha) auf Platz 11 verwiesen.

Weniger gut lief es für Philipp Öttl. Der 29-Jährige kratzte in Runde 14 als 16. zwar an den Punkterängen, musste aber kurz vor Rennende seine Ducati mit einem Defekt abstellen.

So lief das Rennen:

Start: Manzi vor Masia und Booth-Amos in die erste Kurve. Dann Debise und Mahias.



Runde 1: Masia führt vor Manzi und Booth-Amos. Schrötter auf 13, Öttl auf 18.



Runde 2: Die Top-3 eine Sekunde vor Debise, Mahias und Öncü. Schnellste Runde Manzi (2.) in 1:32,191 min.



Runde 3: Booth-Amos (3.) fällt leicht ab. Schnellste Runde Mahias (5.) in 1:32,001 min. Schrötter 14, Öttl 19.



Runde 4: Masia 0,3 sec vor Manzi und 0,7 sec vor Booth-Amos. Debise und Mahias holen zu den Top-3 auf.



Runde 5: Die Top-5 innerhalb 1,2 sec. Schrötter hinter Bendsneyder auf Platz 13. Öttl (20.) mit Anschluss bis Platz 16.



Runde 6: Manzi attackiert Masia erstmals, aber der Spanier kontert. Sturz Jespersen.



Runde 7: Debise (4.) hat die Lücke zu den Top-3 geschlossen. Schrötter vorbei an Mahendra und Rinaldi auf Platz 11.



Runde 8: Die Top-5 unverändert. Öttl auf 18. Sturz Azman.



Runde 9: Masia führt das Rennen fehlerfrei an. Caricasulo (6.) führt die Verfolger an.



Runde 10: Mahias (5.) fällt um 2 sec zurück. Schrötter (12.) kämpft in einer Gruppe um Platz 6.



Runde 11: Debise attackiert Booth-Amos. Bendsneyder (8.) robbt sich in der Verfolgergruppe nach vorn.



Runde 12: Masia legt eine Schippe drauf und fährt um einige Meter davon.



Runde 13: Masia 0,7 sec vor Manzi und 0,9 sec vor Booth-Amos. Sturz Antonelli.



Runde 14: Die Top-4 unverändert. Mahias (5.) liegt 3 sec zurück. Schrötter Zehnter. Öttl kratzt als 16. an den Punkten.



Runde 15: Masia weiter um 0,7 sec vorn. Sturz Luke Power.



Runde 16: Debise attackiert mehrfach Booth-Amos, bisher aber erfolglos.



Runde 17: Manzi (2.) holt ein wenig auf Masia auf. Schrötter (10.) mit Anschluss bis Platz 7.



Runde 18: Manzi hat Masia gestellt. Sturz Debise – damit ist das Podium praktisch vergeben. Öncü muss das Rennen mit Defekt aufgeben.



Runde 19: Manzi, Masia und Booth-Amos innerhalb nur 0,2 sec! Öttl und Carrasco geben das Rennen auf.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Booth-Amos und Masia. Schrötter als Elfter im Ziel.