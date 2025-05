Can Öncü (Yamaha) geht als Most-Sieger in den Urlaub 19.05.2025 - 11:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Can Öncü präsentierte sich in Most in Bestform

Nach dem Supersport-Meeting in Most wittert Can Öncü Morgenluft. Mit Platz 2 und einem Sieg holte der Evan-Bros-Yamaha-Pilot viele Punkte auf die Top-3 der Weltmeisterschaft auf.