Most, Lauf 2: Starker Philipp Öttl auf dem Podest

Marcel Schrötter und Philipp Öttl (v.l.) begeisterten in Most die deutschen Fans

Im zweiten Supersport-Lauf in Most zeigte Philipp Öttl seine bisher beste Saisonleistung. Hinter Can Öncü und Lucas Mahias (beide Yamaha) stieg der Ducati-Pilot als Dritter auf das Podest. Stark auch Marcel Schrötter.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt werden wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.

Größter Profiteur des Systems war zweifelsohne Ducati-Pilot Jaume Masia, der am Samstag von Startplatz 15 den ersten Lauf gewonnen hat und dabei die schnellste Rennrunde fuhr. Die erste Startreihe komplettierten die Yamaha-Piloten Can Öncü und Lucas Mahias. Für den am Samstag gestürzten WM-Leader Stefano Manzi (Yamaha) blieb es bei Startplatz 4. Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) waren auf den Positionen 6 und 7 zu finden. Nicht am Start Niki Tuuli (QJ Motor) wegen einer Schulterverletzung.

Nach einem nächtlichen Regenschauer präsentierte sich das Autodrom Most bei Rennbeginn um 12:35 Uhr komplett trocken und auch die Sonne blinzelte hin und wieder durch die Wolkendecke.

Die Protagonisten an der Spitze waren dieselben wie im ersten Lauf, ergänzt um einen starken Öttl. Nach zehn von 19 Runden kämpfte der Bayer tapfer in den Top-5. In der zweiten Rennhälfte schienen Mahias und Öttl den Speed der Spitze nicht mehr mitgehen zu können. Aber in Runde 12 stürzte Masia auf Platz 2 liegend, wodurch der Türke um 3 sec führte und Manzi, Öttl und Mahias um die Podestplätze kämpften.

Als Manzi ab Runde 15 offenbar Probleme mit den Reifen bekam und auf Platz 6 zurückfiel, sicherte sich Mahias hinter Sieger Öncü den zweiten Platz und für Öttl war der Weg frei zu seinem ersten Podium in der Supersport-WM 2025!

Auch Schrötter fuhr ein starkes Rennen. Nachdem der WRP-Pilot lange nur die neunte Position belegt hatte, drehte der 32-Jährige in der zweiten Rennhälfte auf und arbeitete sich bis Platz 4 nach vorn.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Manzi mit 185 Punkten vor dem in Most blassen Bo Bendsneyder (MV Agusta) mit 145 Punkten.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Masia und Mahias in die erste Kurve. Öttl als Fünfter, Schrötter unmittelbar dahinter. Sturz Niccolo Antonelli.



Runde 1: Masia vor dem Yamaha-Trio Öncü, Manzi und Mahias. Dann Öttl, Mahendra, Debise und Schrötter.



Runde 2: Öncü und Masia wechseln sich an der Spitze ab – der Spanier setzt sich durch und bleibt vorn. Schnellste Rennrunde Perolari (8.) in 1:35,984 min.



Runde 3: Manzi und Öncü verdrängen Masia auf Platz 3. Öttl muss in Kurve 1 den Notausgang nehmen und reiht sich als Achter wieder ein. Schnellste Runde Mahendra (4.) in 1:35,894 min.



Runde 4: In der Schikane gibt es Gedränge, nur Masia und Manzi kommen unbehindert durch und liegen 0,5 sec vor Öncü , Mahias und Mahendra.



Runde 5: Öttl verbessert sich vorbei an Mahendra auf Platz 5. Schrötter (9.) hat den Anschluss an die vordere Gruppe verloren. Vier Piloten erhalten eine doppelte Long-Lap-Strafe wegen Frühstart.



Runde 6: Öttl (5.) 1,2 sec hinter den Top-4. Mahias in 1:34,809 min Schnellster.



Runde 7: Masia und Manzi 0,4 sec vor Öncü, Mahias und Öttl. Schrötter auf Platz 9.



Runde 8: Die Top-5 wieder eng zusammen innerhalb 0,7 sec. Die Gruppe um Platz 6 liegt 2 sec zurück.



Runde 9: Öncü braust aus dem Windschatten in Führung. Öttl vorbei an Mahias auf Platz 4.



Runde 10: Öncü zieht die Pace an und liegt 0,4 sec vor Masia, der in 1:34,338 min mithält. Dann Manzi und Öttl. Mahias (5.) fällt leicht ab.



Runde 11: Die Top-5 unverändert. Schrötter einsam auf Platz 9.



Runde 12: Masia stürzt auf Platz 2 liegend!



Runde 13: Öncü führt um 3 sec. Öttl kämpft Manzi nieder und ist Zweiter! Sturz Okamoto.



Runde 14: Mahias, Manzi und Öttl kämpfen um Platz 2. Schrötter hat sich auf Platz 6 verbessert. Perolari Neunter.



Runde 15: Die Rundenzeiten von Manzi (4.) werden langsamer.



Runde 16: Öncü um 3,2 sec vor Mahias und 4,5 sec vor Öttl.



Runde 17: Schrötter hat sich Manzi geschnappt und ist Vierter. Der WM-Leader könnte weitere Positionen verlieren.



Runde 18: Manzi fällt hinter Debise auf Platz 6 zurück.



Letzte Runde: Öncü gewinnt vor Mahias und Öttl. Schrötter Vierter, nur 1 sec hinter Öttl.