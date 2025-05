Marcel Schrötter (4.): «Spüre unsere Schwachstellen»

Zwei vierte Plätze bei der Supersport-WM in Most: Ducati-Pilot Marcel Schrötter fährt beim Rennwochenende in Tschechien zwei gute Rennen, sieht sich aber auf Grund einiger technischer Voraussetzungen im Nachteil.

Weniger als fünf Sekunden fehlten Marcel Schrötter vom Team WRP Ducati beim zweiten Supersport-Rennen in Most. Wie am Samstag in Lauf 1 kam Schrötter als Vierter ins Ziel und kassierte wichtige Punkte für die Meisterschaft. Der Deutsche verlässt Tschechien als WM-Siebter.

«Zwei vierte Plätze müssen wir als Erfolg sehen, wenn man sich vor Augen führt, wo wir herkommen», hielt Schrötter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com unmittelbar nach dem Sonntags-Rennen fest.

«Ich bin zwei solide Rennen gefahren, die komplett unterschiedlich waren. Am Samstag hatte ich etwas Glück, denn am Ende ging der Reifen ziemlich stark ein», bemerkte Schrötter mit Blick auf das erste Rennen, in dem er noch mit der weichen SC0-Mischung fuhr. Am Sonntag kam der SC1-Reifen zum Einsatz, der konstanter performte.

«Heute sind wir zum harten Reifen gewechselt», bestätigte Schrötter. «Das haben sicher einige andere Teams auch so gemacht. Gegen Rennende waren wir ziemlich schnell. Dafür fehlte uns zu Rennbeginn etwas. Ab Rennmitte lief es besser.»

«Mit zwei vierten Plätzen müssen wir happy sein, dennoch spüre ich unsere Schwachstellen», erklärte Schrötter, der mit seinem technischen Paket nicht komplett zufrieden ist: «Es ist unheimlich schwer, wenn man merkt, dass man fahrerisch mitfahren könnte. In den Kurven konnte ich mich immer wieder herankämpfen und war schneller.»

«Auf die Runde gesehen verliere ich dann doch. Das ist natürlich schwierig und auch frustrierend. Vor allem in der Anfangsphase ist man oft das Opfer und wird überholt. Das erschwert den kompletten Rennverlauf. Ich kann nur mit dem, was ich habe, das Maximum geben. Zwei vierte Plätze sind okay, es sind wichtige Punkte», bilanzierte Schrötter.

Beim zurückliegenden Rennwochenende in Cremona äußerte Schrötter Kritik am Lieferanten der Federelemente. Mit K-Tech schlug Schrötters Team einen ungewöhnlichen Weg ein. Im Feld der Supersport-WM ist K-Tech ein absoluter Exot, während man das Logo des britischen Herstellers im Offroad-Bereich deutlich häufiger sieht.

Dass es aktuell an den Federelementen liegt, wollte Schrötter in Most nicht bestätigen. «Es sind zwei Punkte. Das Team kennt die Schwachstellen. Wenn diese zwei Dinge verbessert werden, dann fahren wir ums Podium mit», ist er überzeugt.

Beim Kampf um den vierten Platz musste Schrötter am Sonntag einige heftige Attacken von Markenkollege Valentin Debise abwehren. «Debise hat extreme Überholmanöver gestartet. Er konnte nicht einmal seine Linie halten, hat es aber fünf oder sechs Mal hintereinander immer wieder probiert. Klar, es ist Racing, aber irgendwann sollte man es auch mal schaffen. Ich war froh, dass ich dagegenhalten konnte», kommentierte Schrötter.



Bis zum nächsten Rennwochenende gibt es drei freie Wochenenden. «Ich hoffe, dass wir uns für Misano verbessern», so Schrötter. «Misano ist definitiv eine meiner besseren Strecken. In Donington war ich erst zwei Mal und beide Male war es nicht so toll. Vielleicht wird es beim dritten Mal besser.»