Stefano Manzi: Unglaubliche Serie endete in Most

In seiner vierten Supersport-Saison gilt Stefano Manzi als Favorit auf den Titelgewinn. Die bisher makellose Bilanz des Yamaha-Piloten bekam beim Meeting in Most einen Kratzer.

Die Superpole ist wahrlich nicht die Paradedisziplin von Stefano Manzi. In vier Saisons erzielte der Italiener nur zwei Pole-Position, stand aber in 49 von 83 Rennen auf dem Podium – eine Quote von 60 Prozent. Seit der 26-Jährige 2023 von Triumph zu Ten Kate Yamaha gewechselt war, erzielte er sogar in 75 Prozent der Rennen ein Top-3-Finish!

Anders gesagt: Seit Phillip Island 2023 stand Manzi an jedem einzelnen Rennwochenende mindestens in einem Rennen auf dem Podest.

Mit dem Meeting in Most endete diese unglaubliche Serie. Der Yamaha-Pilot stürzte im ersten Lauf in Führung liegend und kreuzte am Sonntag im zweiten Rennen als Sechster die Linie.

«Das war ein schlechter Tag für uns. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, indem ich bei einer Bodenwelle weniger Druck auf die Vorderbremse gegeben habe, wodurch der Vorderreifen weniger belastet wurde und ich ihn verloren habe. Das ist sehr schade, denn ich führte das Rennen an und fühlte mich ausgezeichnet», bedauerte Manzi. «Im zweiten Rennen hatte ich große Probleme mit dem Hinterreifen. Ich war nicht in der Lage zu kämpfen und bin nicht auf dem Podium gelandet. Ich habe versucht, den Hinterreifen so gut wie möglich zu schonen, aber es hat mir nicht geholfen, so zu fahren, wie ich wollte.»

Weil der WM-Zweite Bo Bendsneyder (MV Agusta) und WM-Dritte Tom Booth-Amos (Triumph) ebenfalls schlechte Wochenenden erwischten, hat sich für die Manzi die Situation in der Gesamtwertung nicht entscheidend geändert. Mit 185 Punkten führt der Italiener um 40 Punkte weiterhin deutlich.

Noch einmal Manzi: «Das war sicher nicht das Wochenende, das wir uns erhofft hatten. Bevor wir hierherkamen, waren wir optimistisch, und selbst bei den wechselhaften Bedingungen am Freitag und Samstagmorgen waren wir schnell. Jetzt freue ich mich schon auf das nächste Rennen – mein Heimrennen in Misano. Wir gehen wieder an die Arbeit und versuchen, in bester Form zu sein.»