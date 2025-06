Can Öncü: Mit Kenans Strategie zum Misano-Sieg! 16.06.2025 - 10:00 Von Sebastian Fränzschky

© Gold & Goose Can Öncü fuhr am Sonntag ein fehlerfreies Rennen

Yamaha-Pilot Can Öncü erklärte nach dem Sieg bei der Supersport-WM in Misano, was am Sonntag anders lief als am Samstag und welche Rolle Mentor Kenan Sofuoglu bei den Entscheidungen spielt.