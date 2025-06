Misano, Qualifying: Pole für Ducati vor MV Agusta

Stefano Manzi startet bei den Rennen in Misano aus der vierten Startreihe

Jaume Masia startet in Misano von der Pole-Position

Supersport-Pilot Jaume Masia (Ducati) sicherte sich in Misano die Pole-Position. Mattia Casadei und Bo Bendsneyder (beide MV Agusta) holten sich die Startplätze 2 und 3. Schrötter 4., Manzi nur 10.

Im freien Training am Freitagmorgen in Misano fuhr Yamaha-Pilot Stefan Manzi mit 1:37,489 min die schnellste Zeit. Jaume Masia (Ducati) und Can Öncü (Yamaha) folgten auf den Rängen 2 und 3. Die beiden deutschen Fahrer Marcel Schrötter und Philipp Öttl (beide Ducati) wurden Achter und Elfter.

In der 40-minütigen Superpole-Session am Freitagnachmittag führte nach fünf Minuten Can Öncü (Yamaha) die Zeitenliste mit 1:37,887 min an. Auf Platz 2 und 3 waren Federico Caricasulo (MV Agusta) und Niccolo Antonelli (Yamaha) zu finden.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Bo Bendsneyder (1:37,550 min), Can Öncü, Jaume Masia, Philipp Öttl und Corentin Perolari.

Kurz danach folgte ein Lebenszeichen von Stefano Manzi. Mit 1:37,810 min schob sich der Italiener auf Position 3.

Zur Hälfte der Session führte immer noch Bendsneyder die Zeitenliste an. Dahinter reihten sich Caricasulo, Manzi, Öncü, Masia und Öttl ein. Marcel Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Rang 22.

Zwei Minuten später übernahm der ehemalige Moto3-Weltmeister Jaume Masia mit 1:37,511 min die Spitze. Zwei Runden später steigerte sich der Spanier auf 1:37,417 min.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:37,114 min drehte Adrian Huertas (Ducati) 2024, der Pole-Rekord stammt aus dem Jahr 2023 von Nicolo Bulega (Ducati) und steht bei 1:36,495 min.

14 Minuten vor dem Ende warf Manzi seine Yamaha R9 in Kurve 16 ins Kiesbett. Danach sprintete er schnell in die Box zurück. Zu diesem Zeitpunkt lag der WM-Leader auf Position 4.

In den letzten Minuten der Session folgte die finale Zeitenjagd. Zunächst verbesserte sich Masia auf 1:37,119 min. Casadei setzte sich an die zweite Stelle. In der letzten Minute stürzten Mahias und Okamoto.

An die Zeit von Masia kam niemand mehr heran. Marcel Schrötter preschte in allerletzter Minute auf Rang 4, Stefano Manzi beendete das Qualifying nur auf Platz 10. Er wird somit am Samstag bei seinem Heim-GP aus der vierten Reihe starten.

Der zweite deutsche Fahrer Philipp Öttl (Ducati) landete auf Position 11. Ana Carrasco (Honda) beendete die Superpole mit 3,236 sec Rückstand auf Platz 32.

In den Top-10 waren vier Ducati, drei MV Agusta, zwei Yamaha und eine Triumph zu finden.