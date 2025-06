Philipp Öttl (10.): «Haben den nötigen Speed, aber…»

Ducati-Pilot Philipp Öttl fuhr bei der Supersport-WM in Misano als Zehnter ins Ziel und trauerte einem besseren Ergebnis hinterher: Die Vorzeichen für das zweite Rennen am Sonntag sind deutlich besser.

Das erste Rennen der Supersport-WM in Misano ging für Philipp Öttl mit einem soliden zehnten Platz zu Ende. Von Startplatz 11 aus kämpfte sich Öttl in die Spitzengruppe und fuhr zwischenzeitlich in Schlagdistanz zur Spitze. Im finalen Teil des Rennens verlor Öttl etwas den Anschluss und kam schlussendlich mit 5,1 Sekunden Rückstand ins Ziel. Das reine Potenzial hätte aber für ein Top-6-Ergebnis gereicht, wie die Rundenzeiten belegen.

«Das Motorrad lief gut, wir haben auch gut gearbeitet. Wir sind zweifellos auf dem richtigen Weg, doch das Ergebnis zeigt das nicht unbedingt», erklärte Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Misano.

«Mein Start war gut. Im Qualifying haben wir es ein bisschen verspielt», ärgerte sich der Deutsche über den schlechten Startplatz. In der Superpole am Freitagnachmittag gelang es ihm nicht, alles in eine schnelle Runde zu stecken. Mit seiner Idealzeit aus den schnellsten Sektoren wäre Öttl deutlich weiter vorne gelandet.

Der schlechte Startplatz komprimierte die Chancen im Rennen, da Überholen nicht einfach war. «Ich musste brutal pushen, um die Lücke nach vorn zu schließen. Dann bekam ich Probleme mit dem Reifen, aber eher mit dem Vorderreifen und weniger mit dem Hinterreifen. Mir ist das Vorderrad ein paar Mal eingeklappt», schilderte Öttl.

«Gegen Ende machte ich einige Fehler und wurde Zehnter. Das Rennen war aber nicht schlecht», so Öttl. «Wir haben den nötigen Speed. Das Problem war, dass ich die Lücke zufahren musste. Es ist einfacher, wenn man gleich vorne dabei ist.»

Die Ausgangslage für Sonntag ist deutlich besser. Mit seiner schnellsten Rennrunde (1:37,770 Minuten) qualifizierte sich Öttl für Startplatz 6. «Das wird uns entgegenkommen, weil wir schneller sind als einige Fahrer, die vor uns ins Ziel kamen. Für Sonntag müssen wir das Problem mit dem Vorderreifen in den Griff bekommen. Dieses Problem hatten wir beim Test nicht. Deshalb hatte ich auch nicht erwartet, dass es schwierig wird», wunderte sich Öttl.

Ergebnis Supersport-WM 2025, Misano, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Stefano Manzi (I) Yamaha

2. Jaume Masia (E) Ducati + 0,514 sec 3. Can Öncü (TR) Yamaha + 1,518 4. Valentin Debise (F) Ducati + 1,573 5. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 1,783 6. Marcel Schrötter (D) Ducati + 3,229 7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 3,328 8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 3,615 9. Federico Caricasulo (I) Ducati + 4,078 10. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,053 11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 8,455 12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 9,060 13. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 10,159 14. Corentin Perolari* (F) Honda + 11,316 15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 11,371 16. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,548 17. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 17,130 18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,583 19. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 20,641 20. Xavi Artigas (E) Kawasaki + 26,550 21. Niki Tuuli* (FIN) QJ Motor + 34,066 22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 35,530 23. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 37,274 24. Harrison Voight (AUS) Ducati + 46,524 25. Piotr Biesiekirski (PL) MV Agusta + 48,651 26. Eduardo Montero* (E) Ducati + 48,970 27. Ana Carrasco* (E) Honda + 50,096 28. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min 29. Kaito Toba (J) Honda + > 1 min 30. Aldi Mahendra (RI) Yamaha + > 1 min 31. Filippo Farioli (I) MV Agusta + > 1 min