Misano, Training: Yamaha eine Winzigkeit vor Ducati 13.06.2025 - 10:27 Von Stephan Moosbrugger

Das einzige freie Training der Supersport-WM in Misano am Freitagmorgen beendete Yamaha-Pilot Stefano Manzi als Schnellster. Jaume Masia (Ducati) wurde Zweiter, Can Öncü Dritter. Schrötter und Öttl auf 8 und 11.