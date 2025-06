Schrötter «mit Biegen und Brechen» auf Startplatz 4! 13.06.2025 - 19:30 Von Sebastian Fränzschky

© Gold & Goose Marcel Schrötter kratzte an der ersten Reihe

Starke Leistung in der Superpole bei der Supersport-WM in Misano: Ducati-Pilot Marcel Schrötter verpasste die Polezeit um lediglich 0,276 Sekunden und freut sich auf die beiden Rennen in Italien.