Erfolgserlebnis für Ana Carrasco: Erstes SSP-Podest

Der Aufstieg in die Supersport-WM 2025 ist für Ana Carrasco eine schwere Prüfung. Ohne eine Platzierung in den Punkten polierte die Honda-Pilotin ihr Selbstbewusstsein erfolgreich auf nationaler Ebene auf.

Auf dem Papier ist Ana Carrasco die erfolgreichste Frau im Motorradsport. Die Spanierin setzte sich 2018 gegen 30 männliche Gegner durch und gewann die umkämpfte 300er-Weltmeisterschaft. Und im vergangenen Jahr holte sich die 28-Jährige im ersten Jahr der Women's Circuit Racing World Championship (kurz WorldWCR) den Titel.

Den Aufstieg in die Supersport-WM 2025 hat sich Carrasco wahrscheinlich weniger herausfordernd vorgestellt. In den bisher zehn Rennen erreichte die Honda-Pilotin nicht die Punkteränge, ihr bestes Finish war Platz 23 im zweiten Lauf in Cremona. Bitter verlief das Meeting in Most, als sie die erforderliche Qualifikationshürde nicht schaffte und für die Rennen ausgeschlossen wurde.

Klar ist: Carrasco hat das schnelle Motorradfahren nicht verlernt. Für den Umstellungsprozess auf die leistungsstärkere und schwerere Supersport-Honda benötigt sie jedoch mehr Zeit als gedacht.

Nun zeigte Carrasco auf nationaler Ebene, dass sie die CBR6000RR besser beherrscht als die meisten ihrer Gegner. Im Rahmen eines Gaststarts in der französischen Meisterschaft in Magny-Cours fuhr sie im ersten Rennen auf Platz 2 liegend in der letzten Runde an die Box, im zweiten Rennen wurde sie Zweite, nachdem ihr Teamkollege Corentin Perolari in Führung liegend ebenfalls eine Runde vor dem Ende aufgab – offenbar eine teaminterne Absprache .

«Das war ein großartiges Wochenende mit der gesamten Familie von Honda France», jubelte Carrasco. «Wir haben viele Informationen gesammelt, um unsere Performance in den nächsten Rennen weiter zu verbessern!»