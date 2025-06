Nach zwei Todesfällen: Wie’s beim Team EAB weitergeht

Innerhalb zwei Wochen hat das Supersport-WM-Team EAB Ducati mit Ferry Schoenmakers und Piero Cossu zwei seiner Säulen verloren. In Misano gab es eine ergreifende Minute Applaus für die beiden.

Das hätte Ferry Schoenmakers und Piero Cossu gefallen: Statt einer Schweigeminute bekamen sie vor der Bühne der Paddock-Show am Misano World Circuit am Samstagabend von zahlreichen Mitgliedern des SBK-Zirkus’ eine Minute lang Applaus gespendet. Anschließend ging die Motorsport-Party weiter. «Das war eine schöne Idee der Dorna», lobte EAB-Teamchef Pjotr Groenenberg gegenüber SPEEDWEEK.com. «Moderator Michael Hill hat gute Arbeit geleistet.»

Das Team EAB Ducati wurde im Mai von gleich zwei schweren Schicksalsschlägen getroffen: Nachdem am 18. Mai Miteigentümer und Techniker Piero Cossu einem Herzinfarkt erlag, verlor Ferry Schoenmakers in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai seinen Kampf gegen den Krebs.

Hinzu kam auch noch ein Fahrerwechsel. Mit dem talentierten Niederländer Loris Veneman, im Vorjahr Vizeweltmeister in der Supersport-300-Klasse, wollte es nicht laufen, nach den ersten drei Events trennten sich Anfang Mai die Wege.

In Cremona und Most sprang aushilfsweise der Italiener Bryan D’Onofrio ein, der aber einen Vertrag in der Italienischen Meisterschaft zu erfüllen hat. Das niederländische Team einigte sich deshalb für die restliche Saison mit dem 19-jährigen Australier Harrison Voight, der beim Saisonstart in Australien im Team D34G Ducati für den verletzten Glenn van Straalen einsprang und im zweiten Rennen als 14. seine ersten beiden WM-Punkte holte.

In Misano musste Voight einiges Lehrgeld bezahlen und stürzte nach Platz 24 im ersten Lauf im zweiten Rennen. Trotzdem bekam er von Teamchef Groenenberg Zuspruch: «Es war ein Wochenende voller Emotionen, nach dem, was in den letzten Wochen passiert ist. Alles in allem war es ein positives Wochenende. Harry hat große Fortschritte gemacht, trotz des Sturzes am Sonntag. Mit jeder Session bekam er ein besseres Gefühl für das Motorrad und ich bin überzeugt, dass er noch mehr zeigen kann. Nur brauchen wir dafür ein paar Meter mehr auf der Ducati.»

Fans und Paddock-Mitglieder fragen sich, wie es mit dem Team EAB Ducati nach dem Verlust von Schoenmakers und Cossu weitergeht. «Ich werde das Team weiterführen», hielt Groenenberg gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Momentan sind ich und ein Partner von EAB die Eigentümer des Teams.»