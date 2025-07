Can Öncü verspottet Ten Kate Yamaha: «Das ist Racing»

Can Öncü vor Stefano Manzi

Obwohl Can Öncü auf dem Balaton Park Circuit von Yamaha-Markenkollegen Stefano Manzi in den Schatten gestellt wurde, zog sich der Türke den Ärger dessen Ten Kate Teams zu. Der WM-Zweite kann darüber nur lachen.

Can Öncü fährt eine starke zweite Saisonhälfte. Lag der 22-Jährige nach Cremona als WM-Fünfter fast 100 Punkte hinter WM-Leader Stefano Manzi zurück, halbierte er seinen Rückstand in Most, Misano und Donington Park auf nur noch 45 Zähler und verbesserte sich gleichzeitig auf den zweiten WM-Rang – der WM-Titel schien wieder möglich zu sein.

Aber am vergangenen Wochenende schlug der für das niederländische Yamaha-Team Ten Kate startende Italiener auf dem Balaton Circuit mit einem Doppelsieg zurück und vergrößerte seinen Vorsprung auf Öncü, der Zweiter und Dritter wurde, wieder auf 59 Punkte.

Den Rückschlag nahm der Schützling von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu gelassen hin. «Das Rennen verlief etwas anders als erwartet», gab Öncü zu. «Das Wichtigste war aber, dass wir wieder auf dem Podium standen. Vielleicht hätten wir mehr erreichen können, aber das Wichtigste ist, dass wir schnell waren. Ich habe mich mit vielen Fahrern duelliert und es hat Spaß gemacht: Überholmanöver am Limit gehören zu diesem Sport dazu. Nun haben wir eine lange Pause, in der wir uns entspannen und daran arbeiten können, uns zu verbessern.»

Als Öncü nach dem zweiten Rennen im Parc fermè eintraf, wurde er für seine Zweikampfhärte getadelt. «Die Positionskämpfe haben Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht, warum sich ein paar Jungs von Ten Kate beschwert haben, dass ich zu aggressiv gewesen sei», wunderte sich der Yamaha-Pilot. «Darüber kann ich nur lachen, denn Manzi fuhr in England in der ersten Runde genauso und wäre dabei sogar fast gestürzt. Für mich ist das normales Racing. Ganz bestimmt werden wir uns in den noch ausstehenden Rennen weitere Gefechte liefern.»