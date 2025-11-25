Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP-Zukunft der Marquez-Brüder ist offen

Kawasaki-Debüt von Domi Aegerter am Mittwoch in Jerez

Von Kay Hettich
Dominique Aegerter
© Kawasaki

Dominique Aegerter

Beim Superbike-Test in Jerez reist das Kawasaki-Werksteam nur mit seiner Supersport-Abteilung an. Teamchef Manuel Puccetti fiebert dem Debüt von Dominique Aegerter auf der ZX-6R 636 entgegen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Eigentlich hätte Manuel Puccetti im nächsten Jahr lieber ein zweites Superbike eingesetzt, doch die Expansion auf zwei ZX-6R 636 ist günstiger und auch deutlich erfolgversprechender – zumal als Aushängeschild der zweifache Weltmeister Dominique Aegerter gewonnen wurde! Der Schweizer kehrt nach drei Jahren Superbike-WM in die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft zurück.

Beim Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wird der 35-Jährige die Supersport-Kawasaki erstmals fahren. Teamkollege Jeremy Alcoba hatte bei den letzten beiden Events in diesem Jahr mit zwei Podestplätzen die Schlagkraft der ZX-6R unter Beweis gestellt. «Wir freuen uns sehr und sind gespannt auf das Debüt unserer Supersport-Mannschaft 2026 mit Aegerter und Alcoba», sagte der Teamchef. «Dominique kehrt in eine Führungsrolle in die Supersport-Klasse zurück, während Jeremy bereits großes Potenzial gezeigt hat, insbesondere gegen Ende der letzten Saison.»

In Jerez werden auch die neu zusammengestellten Crews erstmals mit den Piloten zusammenarbeiten. «Wir haben die Zahl unserer Techniker erhöht und damit weitere Erfahrung in das Team gebracht. Wir können es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, vor allem weil wir so viele neue Dinge zu testen haben, und sind zuversichtlich, dass diese Neuerungen unser Motorrad noch wettbewerbsfähiger machen werden.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 25.11., 15:40, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 25.11., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 25.11., 16:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 25.11., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 25.11., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 25.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 25.11., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 25.11., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Di. 25.11., 20:15, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Las Vegas
  • Di. 25.11., 20:45, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2511054513 | 4