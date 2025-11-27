Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Iannone sorgt für Sensation

Supersport-WM 2026: Neue Teams und neuer Hersteller

Von Kay Hettich
Die Supersport-WM 2026 verspricht, spannend zu werden
© Gold & Goose

Die Supersport-WM 2026 verspricht, spannend zu werden

Der Einstieg von ZXMoto als zweiter Hersteller aus China und die Rückkehr von Dominique Aegerter sind nur zwei spannende Neuerungen in der Supersport-WM 2026. So sieht die Teilnehmerliste aus.
Eine von der FIM vorgenommene Änderung im Reglement erlaubt ab 2026 in der Supersport- und Sportbike-Kategorie 33 permanente Piloten, aber nur noch eine Wildcard. Diese Anzahl wird in der neuen Saison voll ausgeschöpft. Mit acht Herstellern ist die Supersport-WM vielfältig wie keine andere Serie. Zehn Motorräder stellt Ducati, neun Yamaha und vier Triumph. Jeweils zwei Bikes kommen von Kawasaki, MV Agusta, Honda, QJ Motor und ZXMoto.

Bis auf Petronas Honda – Teamchefin Midori Moriwaki beendete vorerst ihr Engagement in der seriennahen Weltmeisterschaft – sind alle Teams der abgelaufenen Saison wieder mit dabei. Manche reduzieren auf nur noch einen Piloten – etwa das Ducati-Team D34G von Davide Giugliano, andere treten mit einem neuen Hauptsponsor auf oder wechselten den Hersteller.

Spektakulär die Entscheidung des erfolgreichen Teams Evan Bros Racing, das zukünftig den Werksauftritt von ZXMoto organisiert. Der erst 2024 gegründete chinesische Hersteller steigt mit großen Ambitionen in die Supersport-WM ein. Dies ermöglichte Andrea Quadranti den Wechsel zu Yamaha, und firmiert zukünftig als AS Racing – das Team des Tessiners war in den vergangenen Jahren das Aushängeschild von MV Agusta.

Erfreulich: 2026 sehen wir mit Philipp Öttl (Ducati), Dominique Aegerter (Kawasaki) und Andrea Kofler (Yamaha) Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich.!

Neue Teams gibt es einige: Neben Yamahalube Kofler bringt das neue Triumph-Team Compos Racing die Tschechen Ondrej Vostatek und Oliver König an den Start. Bei Cerba Yamaha fand Xavi Cardelus aus Andorra Unterschlupf.

Durch den Moriwaki-Ausstieg gibt es 2026 nur zwei Honda, die weiterhin von Corentin Perolari und Ana Carrasco pilotiert werden. Beide bestreiten die WorldSSP-Challenge und steigen daher erst beim Europaauftakt in Portimão ein. Dies trifft auch auf QJ Motor (Raffaele De Rosa, Marcos Ramirez) und das Kofler-Team zu.

Starterliste der Supersport-WM 2026
No Fahrer Team
40 Mattia Casadei (I/Ducati) D34G WorldSSP Racing
43 Simon Jespersen (DK/Ducati) EAB Racing
10 Leonardo Taccini (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing
16 Alessandro Zaccone (I/Ducati) Ecosantagata Althea Racing
65 Philipp Öttl (D/Ducati) Feel Racing WorldSSP
5 Jaume Masia (E/Ducati) Orelac Racing Verdnatura
70 Josh Whatley (GB/Ducati) Orelac Racing Verdnatura
54 Riccardo Rossi (I/Ducati) Renzi Corse
11 Matteo Ferrari (I/Ducati) WRP Racing
55 Petr Svoboda (CZ/Ducati) WRP Racing
22 Ana Carrasco (E/Honda) Honda Racing WorldSSP
6 Corentin Perolari (F/Honda) Honda Racing WorldSSP
52 Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP
77 Domi Aegerter (CH/Kawasaki) Kawasaki WorldSSP
88 Andrea Giombini (I/MV Agusta) Motozoo by Madforce Dubai
73 Jacopo Cretaro (I/MV Agusta) Flembbo by Racing Development
3 Raffaele De Rosa (I/QJ Motor) QJ Motor Factory
24 Marcos Ramirez (E/QJ Motor) QJ Motor Factory
32 Oliver Bayliss (AUS/Triumph) PTR Triumph Factory
69 Tom Booth-Amos (GB/Triumph) PTR Triumph Factory
50 Ondrej Vostatek (CZ/Triumph) Compos Racing
25 Oliver König (CZ/Triumph) Compos Racing
57 Aldi Mahendra (RI/Yamaha) AS Racing
75 Albert Arenas (E/Yamaha) AS Racing
37 Roberto Garcia (E/Yamaha) GMT94-YAMAHA
94 Lucas Mahias (F/Yamaha) GMT94-YAMAHA
31 Yuki Okamoto (J/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing
61 Can Öncü (TR/Yamaha) Pata Yamaha Ten Kate Racing
7 Filippo Farioli (I/Yamaha) VFT Racing
19 Andreas Kofler (A/Yamaha) YamahaLube Kofler
20 Xavi Cardelus (AND/Yamaha) Cerba Yamaha Racing
53 Valentin Debise (F/ZXMoto) Evan Bros Racing
64 Federico Caricasulo (I/ZXMoto) Evan Bros Racing

