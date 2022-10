Dominique Thury (Yamaha): Halbfinale knapp verpasst

In der 125 ccm Klasse des Red Bull Straight Rhythm 2022 trat Dominique Thury mit einer Zweitakt-Yamaha an und verpasste das Halbfinale äußerst knapp, nachdem er das erste Viertelfinalrennen gewonnen hatte.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich beim Red Bull Straight Rhythm in Huntington Beach (Kalifornien) vor 15.000 Zuschauern in der 125 ccm Zweitaktklasse auf P6 für die Ausscheidungsrennen. Im Viertelfinale trat der Schneeberger gegen den späteren Dritten der Gesamtwertung an: Derek Kelly (KTM). Thury lag im ersten Viertelfinale leicht zurück, konnte aber einen kleinen Fehler von Kelly in der Rhythmuspassage zu seinem Vorteil nutzen und den ersten Viertelfinallauf gewinnen.

Das zweite Viertelfinale konnte Kelly äußerst knapp für sich entscheiden, so dass der Einzug ins Halbfinale in einem zusätzlichen Stechen fallen musste. Im dritten Showdown zwischen Thury und Kelley beging der Deutsche direkt vor dem großen Table dann einen kleinen Fehler, so dass Kelley die Halbfinalrunde erreichte.

Varize, Morais, Brown und Kelley zogen ins Halbfinale der besten Vier ein. Varize und Morais eröffneten die Action, in dem sich Varize in beiden Durchgängen durchsetzte. Danach gewann Brown knapp gegen Kelley, so dass Brown und Varize ins Finale einzogen.

Die Entscheidung um P3 fiel dann erneut in einem dritten Lauf, da sowohl Morais als auch Kelly ein Rennen für sich entscheiden konnten. Das Stechen um P3 entschied schließlich Derek Kelly für sich, der zuvor Dominique Thury im Viertelfinale knapp geschlagen hatte.

Während des Finals der 125er-Klasse begann es dann auch stärker zu regnen. Carson Brown gewann im Finale beide Läufe und wurde somit Gesamtsieger der 125er Klasse.

Ergebnis Red Bull Straight Rhythm 2022, 125 ccm:

1. Carson Brown (USA), Yamaha

2. Josh Varize (USA), KTM

3. Derek Kelly (USA), KTM

4. Ryan Morias (USA), KTM