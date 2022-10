Ken Roczen (28) staunt über sein neues Honda-Team

Ken Roczen in Cardiff

Honda-Superstar Ken Roczen sprach bei der WSX in Cardiff über seine Perspektive für 2023 und seine neue Honda-Mannschaft von Honda Genuine.

Fans und Insider fragen sich weiterhin, wie es mit der glanzvollen Motocross-Karriere des einstigen deutschen Jahrhundert-Talentes Ken Roczen weitergeht, der vorerst keine Vertragsverlängerung bei Honda vorweisen kann.

Rozcen gab sich zu diesem Thema auch am Wochenende im Rahmen des Auftaktes zur neuen WSX-Serie in Cardiff (Wales) sehr geheimnisvoll. «Ich weiß noch nicht wirklich genau, was ich für 2023 machen werden», erklärt der Publikumsliebling zunächst.

Über seine vorerst neue Truppe, das Team Honda Genuine, sprach der Deutsche am Rande des Events in Cardiff nur in den allerhöchsten Tönen und stellte fest: «Ich habe es sehr genossen, bei diesen Jungs zu sein. Sie sind unheimlich dahinter. Ich bin fast ein wenig überrascht, wie gut ich mich im Team gefühlt habe.»

«Okay, das Bike war eigentlich das gleiche, aber es war dann schon ein wenig anders. Ich hatte das auch mit HRC versucht – ein anderes Gefühl, eine andere Charakteristik zu in das Bike bekommen. Wir haben es aber nie erreicht. Wir konnten sämtliche Kombinationen ausprobieren – bei der Aufhängung und ähnlichem. Und da waren auch die Jungs von Factory Connection mit dabei, sie haben mein Vertrauen.»

Roczen lässt sich alles offen, wirkte aber durchaus neugierig: «Wir hatten jetzt auch nur ein paar gemeinsame Tage mit diesem Team. Ich wäre neugierig zu sehen, was wir erreichen, wenn wir etwas mehr Zeit miteinander haben.»