Ken Roczen (auf Yamaha): Im Style von Bob Hannah

Der deutsche Motocross- und Supercross-Topstar Ken Roczen sorgt schon vor Beginn des «Red Bull Straight Rhythm» mit seinem Spezial-Design für Aufsehen.

Nach zwei Jahren Pause findet an diesem Samstag erstmals nach 2019 wieder das legendäre «Red Bull Straight Rhythm» statt. Diesmal wird das Kult-Event am Strand von Huntington Beach in Kalifornien ausgetragen. Die Veranstaltung ist bei den Fans einerseits wegen der Action äußerst beliebt, aber auch wegen der Tatsache, dass mit den knatternden Zweitakt-Bikes gefahren wird.

Schon vor den ersten Heat-Duellen sorgt dort Titelverteidiger Ken Roczen für großes Aufsehen. Der gebürtige Thüringer fährt nach der vorläufigen Beendigung seiner Zusammenarbeit mit HRC Honda mit einer speziell präparierten 250er-Zweitakt-Yamaha.

Das Bike von Ken Roczen wurde mit speziellen Leistungs-Kit-Teilen aus dem Hause Pro Circuit aufgepeppt. Das Motorrad ist auch optisch nicht zu übersehen, da es im gelben Yamaha-Retro-Design der späten 1970er-Jahre gehalten ist und somit an den legendären US-Supercross-König Bob «Hurrican» Hannah erinnern soll.

Dazu hat Roczen auch spezielle, knallgelbe Bekleidung seines Ausrüsters Fox Racing gestellt bekommen. Kleines Detail am Rand: Auf seiner Hose hat Roczen den Begriff «Problemkind» aufnähen lassen. 2019 war Roczen im Look der 1990er-Jahre von Ikone Jeremy McGrath ausgerückt.