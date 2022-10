Supercross-Weltmeister Ken Roczen startet in Paris

Nach der plötzlichen Absage der australischen Lawrence-Brüder nominierten die Veranstalter des Supercross Paris Supercross-Weltmeister Ken Roczen für das Event am 12. und 13. November.

Am 12. und 13. November findet in der La Defense Arena das prestigeträchtige Supercross von Paris statt. Angekündigt sind unter anderem US-Champion Eli Tomac (Yamaha), Cooper Webb (KTM) und Lokalmatador Marvin Musquin (KTM).

Die beiden australischen Lawrence Brüder, Hunter und Jett, waren ebenfalls für das Rennen in Paris angekündigt, aber es gibt Probleme mit der amerikanischen Einwanderungsbehörde. Die beiden Australier sind 2018 in die USA eingereist und haben das Land seitdem nicht wieder verlassen. Nun können sie nicht nach Europa reisen, weil rechtliche Probleme bei der Rückkehr in die USA zu erwarten sind. Deshalb musste die Teilnahme der australischen Publikumslieblinge abgesagt werden.

Nun zogen die Organisatoren einen Joker aus dem Ärmel: Supercross-Weltmeister Ken Roczen hatte in Melbourne schon angedeutet, dass er Interesse hätte, einmal in Paris zu starten. Die Message kam an und nun ist Roczen erstmals in Paris mit am Start. Tomac, Roczen, Webb und Musquin: Das Supercross in Paris 2022 wird ein echter Leckerbissen.