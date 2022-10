Supercross-WM Melbourne: Video-Highlights

Nach seinem Sieg im ersten Finale von Melbourne schien für Ken Roczen alles nach Plan zu laufen, doch sein Ausfall im zweiten Finale warf den Deutschen weit zurück. Im dritten Rennen musste Roczen taktieren.

Ken Roczen (Honda) wurde heute in Melbourne mit einer überragenden Leistung Supercross-Weltmeister! Er gewann mit einer Rundenzeit von 46,080 Sekunden die Superpole, was ihm einen weiteren WM-Punkt einbrachte, der am Ende noch sehr wichtig werden sollte.

Im ersten Finale zog er den Holeshot und fuhr einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg entgegen. Im zweiten Lauf schien er auf der Welle des Erfolgs weiter zu reiten: Er gewann erneut den Start, doch er fiel in Führung liegend mit plattem Hinterrad aus.

Vor dem letzten Rennen herrschte extreme Anspannung, denn Vince Friese hatte nach Roczens Ausfall die WM-Führung übernommen. «Joey [Savatgy] und ich kollidierten beinahe am Start, so dass ich etwas abgedrängt wurde», erinnert sich Roczen, der sich in Schlagdistanz zum führenden Savatgy befand. Seine Boxencrew informierte ihn über die Situation: Wenn er P2 hält, ist er Weltmeister. Also galt es, im dritten Finale durchzukommen und keine Fehler zu riskieren, denn das wäre das Aus im Meisterschaftskampf gewesen. Roczen blieb fehlerfrei hinter Savatgy, der damit auch den Grand-Prix gewann, aber der Deutsche war mit P2 Supercross-Weltmeister!

Ergebnis WSX Melbourne:

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 2-1-1

2. Ken Roczen (D), Honda, 1-15-2

3. Justin Brayton (USA), Honda, 3-2-8

4. Vince Friese (USA), Honda, 4-3-5

5. Cade Clason (USA), Yamaha, 12-4-6

6. Jordi Tixier (F), Honda, 7-6-9

7. Josh Hill (USA), Yamaha, 6-17-3

Endstand WSX 2022:

1. Ken Roczen (D), Honda, 116

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 112, (-4)

3. Vince Friese (USA), Honda, 112, (-4)

4. Justin Brayton (USA), Honda, 108, (-8)

5. Josh Hill (USA), Yamaha, 83, (-33)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 76, (-40)

7. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 72, (-44)

8. Jordi Tixier (F), Honda, 68, (-48)