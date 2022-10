Das ist der WSX-Kurs im Marvel Stadium von Melbourne

Am kommenden Wochenende findet im Marvel Stadium von Melbourne das Finale der Supercross-WM 2022 statt. Serienpromoter Global SX stellte die Strecke vor, auf der die WM-Entscheidung fallen wird.

Die Supercross-WM gastiert am kommenden Freitag und Samstag (21.-22. Oktober) im Marvel Stadium von Melbourne/Australien. Die Saison 2022 gilt als Pilotprojekt. Mit dem Grand-Prix of Great Britain und den beiden Läufen in Australien werden damit bereits am kommenden Samstag die beiden Weltmeister der neu ausgeschriebenen Supercross-Weltmeisterschaft ermittelt.

Der erste Lauf in Cardiff wurde von Eli Tomac (Yamaha) dominiert. Der US-Supercross-Champion gewann alle 3 Finals und konnte sich mit 15 Punkten bereits absetzen. Tomac, der in Cardiff mit einer Wildcard startete, wird allerdings in Sydney nicht antreten. Damit rückt der Tabellenzweite, Ken Roczen (Honda), in die Favoritenposition. Allerdings hat der Deutsche nur 3 Punkte Vorsprung gegenüber Vince Friese (Honda). Roczen darf sich also keine Fehler erlauben, wenn er den seinen ersten WM-Titel im Supercross gewinnen will.

WSX Stand nach Runde 1:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 76

2. Ken Roczen (D), Honda, 61, (-15)

3. Vince Friese (USA), Honda, 58, (-18)

4. Justin Brayton (USA), Honda, 53, (-23)

5. Josh Hill (USA), Yamaha, 44, (-32)

6. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 42, (-34)

Noch enger als in der WSX-Klasse geht es in der SX2-Klasse der 250 ccm Hubraumklasse zu: Shane McElrath (Yamaha), ChrisBlose (Yamaha) und Mitch Oldenburg (Honda) trennt nur die Winzigkeit von einem Punkt.

SX2 WM-Stand nach Runde 1

1. Shane McElrath (USA), Yamaha, 54

2. Chris Blose (USA), Yamaha, 53, (-1)

3. Mitch Oldenburg (USA), Honda, 52, (-2)

4. Carson Brown (USA), Yamaha, 47, (-7)

5. Aaron Tanti (AUS), Yamaha, 46, (-7)

6. Max Anstie (GB), Honda, 46, (-8)

Die Strecke in Cardiff war nach Meinung der amerikanischen Piloten etwas einfacher gestaltet als die meisten Strecken im Kalender des US-Supercross. Die Whoops waren etwas flacher und damit weniger fordernd, aber insgesamt sind sich alle Beteiligten darin einig, dass der Kurs absolutes Weltklasse-Niveau hatte.

Nun wurde die Streckenplanung von Melbourne in der Animation präsentiert. Sie enthält Rhythmuselemente, eine Waschbrettsektion mit 11 Hügeln sowie Doppel- und Dreifachsprünge.