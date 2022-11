Diese Fahrer starten beim Supercross Paris 09.11.2022 - 14:32 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Marvin Musquin ist in Paris der Lokalmatador

Das Supercross in Paris am kommenden Wochenende wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Neben Supercross-Weltmeister Ken Roczen (Honda) treten Eli Tomac (Yamaha), Cooper Webb und Marvin Musquin (KTM) an.