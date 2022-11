Lucas Imbert (Yamaha) ist Prinz von Stuttgart

Mit seinem Sieg im Samstagsfinale von Stuttgart holte sich Lucas Imbert (Yamaha) den Prinzentitel. Paul Bloy (KTM) und Dominique Thury (Yamaha) erreichten diesmal das Finale.

Der stämmige Franzose Lucas Imbert (Yamaha) zeigte bereits mit seinem souveränen Vorlaufsieg, dass auch im Samstagsfinale mit ihm zu rechnen sein wird. Imbert, der weniger mit Eleganz als mit Kraft punktet, wies seinen US-erfahrenen Landsmann Thomas Do (Honda) in die Schranken und katapultierte seine Yamaha im Finale prompt zum Holeshot. Imbert gewann am Ende mit einem Vorsprung von 6,649 Sekunden vor Freitagssieger Julien Lebeau (Kawasaki) und Brice Maylin (Husqvarna).

Am Samstag standen mit Paul Bloy (KTM) und Dominique Thury (Yamaha) zwei deutsche Piloten im SX2-Finale. Während sich Bloy mit P5 im Vorlauf direkt qualifizierte, musste Thury erneut in den Hoffnungslauf. Dort startete er ganz innen und ging auch sofort in Führung, doch der Däne Magnus Smith (Yamaha) blieb an seinem Hinterrad und attackierte. Smith überriss an dem Sprung über das Startgatter sein Motorrad und flog rücklings bei hohem Tempo ab, so dass er an der Strecke medizinisch versorgt werden musste. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen, doch es wurde trotzdem gewertet, da mehr als die Hälfte der Runden absolviert waren. Thury zog als Sieger ins SX2-Finale ein.

Von ungünstigen Startplätzen aus gelang den beiden Deutschen kein guter Start. Thury war sogar Letzter in der ersten Rechtskehre. Paul Bloy gingen bei seinem ersten SX-Finale am Ende die Kräfte aus und Thury rettete bei seinem einzigen Rennen in Deutschland einen insgesamt eher enttäuschenden zehnten Rang über die Ziellinie.

Mit seinem Sieg und mit P2 im Freitagsfinale holte Lucas Imbert den Prinzentitel von Stuttgart.

Ergebnis Stuttgart SX2, Samstag:

1. Lucas Imbert (F), Yamaha

2. Julien Lebeau (F), Kawasaki

3. Brice Maylin (F), Husqvarna

4. Hugo Manzato (F), Husqvarna

5. Mickael Lamarque (F), KTM

6. Yannis Irsuti (F), Kawasaki

7. Thomas Do (F), Honda

8. Prol Xurxo (E), GASGAS

9. Kevin Ballanger (F), Yamaha

10. Dominique Thury (D), Yamaha

11. Kaarel Tilk (EST), Husqvarna

12. Paul Bloy (D), KTM

Prinzenwertung, Prinz von Stuttgart:

Lucas Imbert (F), Yamaha