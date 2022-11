Maxime Desprey (Yamaha) siegt in Stuttgart

Freitags-Sieger Cedric Soubeyras (Honda) konnte zwar seinen Erfolg am Samstag nicht wiederholen, doch mit einem 1-2-Ergebnis wurde er König von Stuttgart. Das Samstags-Finale gewann der Franzose Maxime Desprey (Yamaha).

Der Sieger vom Freitag, Cedric Soubeyras (Honda), zog im SX1-Samstagsfinale von Stuttgart den Holeshot und sah in der ersten Hälfte des Rennens erneut wie der sichere Sieger aus. Das Samstagsfinale hatte jedoch deutlich mehr Spannung zu bieten als das Freitagsrennen: Maxime Desprey (Yamaha), der Achte der diesjährigen 250ccm Supercross-WM, blieb dem Führenden auf den Fersen und startete in Runde 9 einen Überraschungsangriff. Desprey ging volles Risiko, sprang innen an Soubeyras vorbei, so dass er vor seinem Vorderrad landete und die Nase vorn hatte. Maxime Desprey gab die Führung bis zum Ende nicht mehr aus der Hand und gewann mit einem Vorsprung von 3,33 Sekunden vor Soubeyras und dem erneut gut aufgelegten Evergreen Greg Aranda (KTM).

Jordi Tixier (Honda) musste sich nach Problemen im Vorlauf über die beiden Hoffnungsläufe für das Finale qualifizieren. Leider nicht fürs Main Event qualifizieren konnte sich der US-Amerikaner Tyler Bowers (Kawasaki), der im zweiten Hoffnungslauf von Stefan Ekerold von der Strecke gedrückt wurde und zurückfiel. Nach dem Rennen stellte Bowers Ekerold zur Rede, doch der Deutsche ging von einem normalen Zwischenfall aus.

Mit den Plätzen 1 und 2 wurde am Ende des Rennwochenendes unter dem Jubel der Fans Cedric Soubeyras zum «König von Stuttgart».

Ergebnis Stuttgart SX1, Samstag:

1. Maxime Desprey (F), Yamaha

2. Cedric Soubeyras (F), Honda

3. Greg Aranda (F), KTM

4. Anthony Bourdon (F), Yamaha

5. Jordi Tixier (F), Honda

6. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

7. Ludovic Macler (F), Honda

8. Boris Maillard (F), Suzuki

9. Charles LeFrancois (F), Honda

10. Julien Roussaly (F), Yamaha

11. Nicholas Aubin (F), Kawasaki

12. Thomas Ramette (F), Yamaha

König von Stuttgart:

Cedric Soubeyras (F), Honda