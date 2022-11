Supercross Paris mit Ken Roczen (Honda) im Livestream

Das Supercross-Spektakel von Paris wird am kommenden Wochenende vom bekannten Online-Portal mxgt-tv.com live übertragen. Kommentiert werden die Rennen vom britischen Ex-Crosser Paul Malin.

Am kommenden Wochenende (12.-13. November) findet in der La Defense Arena von Paris die renommierteste Supercross-Veranstaltung Europas statt. Während die Übertragungen der beiden Supercross-WM-Läufe in Cardiff und Melbourne für die deutschen Fans vergleichsweise schwierig erreichbar waren, sind für Paris die Weichen für einen sicheren und einfachen Zugang gestellt. Das bekannte Portal MXGPTV.com, das in den Sommermonaten im Auftrag von Serienpromoter Infront Moto Racing für die weltweite Übertragung der Motocross-WM sorgt, wird die Live-Übertragung übernehmen. Für 12,99 € kann der Zugang für den Livestream zum Supercross Paris erworben werden.

Neben dem frisch gebackenen Supercross-Weltmeister Ken Roczen wird US-Supercross- und Motocross-Champion Eli Tomac (Yamaha) in Paris in der SX1-Klasse starten. Auch die KTM-Stars Cooper Webb und Lokalmatador Marvin Musquin werden in Paris am Startgatter stehen.

Englisch kommentiert wird die Veranstaltung von Ex-Crosser Paul Malin, der auch die WM-Läufe seit Jahren fachkundig und lebendig begleitet. Die Übertragungen beginnen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr und werden etwa 4 Stunden dauern.