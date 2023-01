Lucas Imbert (Yamaha) ist Prinz von Dortmund

Mit seinem Sieg im SX2-Sonntagsfinale sicherte sich der Franzose Lucas Imbert (Yamaha) den Prinzentitel beim ADAC Supercross in Dortmund. Carl Ostermann (KTM) gewann den Vorlauf der SX2-Klasse.

Die 10.000 Zuschauer in der Westfalenhalle tobten, als Carl Ostermann am Sonntag-Nachmittag den 2. Vorlauf der SX2-Klasse anführte und gewann. «Gestern ging irgendwie alles schief», erklärte Ostermann, «aber heute ist alles drin.» Nico Koch (GASGAS) qualifizierte sich auf P3 ebenfalls direkt für das Finale der SX2. Mitfavorit Thomas Do landete im ersten Vorlauf nach einem Fehler nur auf Rang 6 und musste sich über den Hoffnungslauf qualifizieren.

Paul Bloy (KTM), der es sowohl am Freitag als auch am Samstag ins SX2-Finale geschafft hatte, musste nach P7 im Vorlauf ebenfalls in den Hoffnungslauf. Leider verfehlte Bloy mit P5 im Hoffnungslauf den Finaleinzug am Sonntag.

Julien Lebeau (Kawasaki) zog den Holeshot zum Finalrennen. Lucas Imbert (Yamaha) war in den Whoops der Schnellere und zog in Runde 6 an Lebeau vorbei in Führung, während die beiden deutschen Finalisten keine guten Starts hatten und am Ende des Feldes rangierten.

Bis zur Hälfte des Finalrennens war Lebeau noch auf Kurs zum Prinzentitel, doch das Blatt wendete sich. Lebeau, der schon am Samstag nach einem Sturz im Zeittraining unter Schmerzen unterwegs war, fiel am Ende noch bis auf P6 zurück. Lucas Imbert gewann das Samstagsfinale mit einem Vorsprung von 2,5 Sekunden und holte sich damit auch den Prinzentitel von Dortmund.

Die beiden deutschen Starter kamen im Finale beide nicht gut vom Start weg. Ostermann beendete den Sonntag auf Rang 9, Koch wurde Elfter.

Ergebnis Finale SX2, Sonntag



1. Lucas Imbert (F), Yamaha

2. Yannis Irsuti (F), Kawasaki

3. Thomas Do (F), Honda

4. Prol Xurxo (E), GASGAS

5. Kevin Ballanger (F), Yamaha

6. Julien Lebeau (F), Kawasaki

7. Maxime Charlier (F), KTM

8. Calvin Fonvielle (F), KTM

9. Carl Ostermann (D), Husqvarna

10. Mickael Lamarque (F), KTM

11. Nico Koch (D), GASGAS

12. Hugo Manzato (F), Husqvarna

Gesamtwertung – Prinz von Dortmund:

1. Lucas Imbert (F), Yamaha, 63, 2-5-1

2. Yannis Irsuti (F), Kawasaki, 60, 8-1-2

3. Julien Lebeau (F), Kawasaki, 58, 1-4-6

4. Thomas Do (F), Honda, 56, 5-3-3

5. Calvin Fonvielle (F), KTM, 49, 7-2-8

…

9. Nico Koch (D), GASGAS, 33, 10-9-11

10. Carl Ostermann (D), Husqvarna, 30, 4-x-9

11. Paul Bloy (D), KTM, 26, 9-7-