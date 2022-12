Die SX- und MX-Champions 2022 auf einen Blick

Das Jahr 2022 bot in allen Serien des Motocross und Supercross wieder enorm viel Action und Dramatik. Hier finden Sie die Ergebnisse der wichtigsten Klassen aus dem Bereich Motocross und Supercross auf einen Blick.

Jede einzelne Serie, über die SPEEDWEEK.com in diesem Jahr berichtet hat, war wieder voller Action und Spannung, was sich aus den Ergebnislisten allein nicht ablesen lässt. Aber was am Ende zählt, sind nun einmal die Resultate. Alle Champions und Platzierten des Motocross-und Supercross-Jahres 2022 sind hier noch einmal auf einen Blick zusammengefasst.

Supercross-WM

WSX 2022:

1. Ken Roczen (D), Honda, 116

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 112, (-4)

3. Vince Friese (USA), Honda, 112, (-4)

4. Justin Brayton (USA), Honda, 108, (-8)

5. Josh Hill (USA), Yamaha, 83, (-33)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 76, (-40)

SX2-WM: 2022:

1. Shane McElrath (USA), Yamaha, 123

2. Max Anstie (GB), Honda, 114, (-9)

3. Chris Blose (USA), Yamaha, 105, (-18)

4. Aaron Tanti (AUS), Yamaha, 100, (-23)

6. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 99, (-24)

Motocross-WM

MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 763

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 657, (-106)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 589, (-174)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 578, (-185)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 575, (-188)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 428, (-335)

MX2:

1. Tom Vialle (F), KTM, 758

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 754 (-4)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 596, (-162)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 527, (-231)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 510, (-248)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 445, (-313)

Damen-WM:

1. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 201

2. Lynn Valk (NL), Yamaha, 183, (-18)

3. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 172, (-29)

MXoN 2022:

1. USA, 16

2. Frankreich, 23

3. Australien, 26

4. Italien, 49

5. Belgien, 50

6. Spanien, 51

7. Niederlande, 62

8. Deutschland, 71

Europameisterschaft:

EMX250:

1. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 365

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 333, (-32)

3. Cornelius Toendel (NOR), Fantic, 317, (-48)

4. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 299, (-66)

5. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 258, (-107)

6. Andrea Bonacorsi (F), Yamaha, 248, (-117)

ADAC MX Masters 2022:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 551

2. Jordi Tixier (F), KTM, 493

3. Tom Koch (D), KTM, 444

4. Adam Sterry (GB), KTM, 314

5. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 290

6. Tim Koch (D), Husqvarna, 271

MX Youngsters Cup 2022:

1. Guillem Farres (E), KTM, 441

2. Maximilian Spies (D), KTM, 429

3. Noah Ludwig (D), KTM, 368

4. Camden Mc Lellan (ZA), KTM, 328

5. Edvards Bidzans (LTV), 204

US-Supercross 450:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 359

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 350, (-9)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 314, (-45)

4. Marvin Musquin (F), KTM, 305, (-54)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 302 (-57)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 292, (-67)

US-Supercross 250 (West):



1. Christian Craig (USA), Yamaha, 230

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 220, (-10)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 197, (-32)

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 162, (-68)

5. Nate Trasher (USA), Yamaha, 126, (-104)

6. Vince Friese (USA), Honda), 152, (-78)

...

14. Dominique Thury (GER), Yamaha, 65, (-165)

US-Supercross 250 (East):

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 192

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 158, (-34)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 149, (-43)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 132, (-60)

5. Enzo Lopez (USA), Yamaha, 117, (-75)

6. Jordon Smith (USA), Honda, 116, (-76)

US Motocross 450:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 546

2. Chase Sexton (USA), Honda, 539, (-7)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 440, (-106)

4. Ken Roczen (D), Honda, 394, (-252)

5. Christian Craig (USA), 373, (-173)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 359, (-187)

US Motocross 250:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 525

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 480, (-45)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 468, (-57)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 415, (-110)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 346, (-179)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 303, (-222)