Ken Roczen: «Kann die WSX kaum erwarten»

Wenn am 8. Oktober in Cardiff die neue Supercross-WM beginnt, soll ein neues Kapitel im internationalen Supercross-Sport aufgeschlagen werden. Supercross soll global werden und Ken Roczen ist mit dabei.

Am 8. Oktober beginnt in Cardiff (Wales) die Supercross-WM 2022, die erstmals in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten ausgetragen wird. Ken Roczen ist eines der Aushängeschilder der neu ausgeschriebenen WSX. «Die Zukunft des Supercross ist jetzt», sagt er am Anfang des neuen Werbetrailers, den Serienvermarkter Global SX nun veröffentlicht hat. «Seid dabei, wenn Supercross global wird. Die Supercrossmeisterschaften der Vergangenheit waren immer auf die USA beschränkt. Es ist eine große Sache, dass die Weltmeisterschaften nun in verschiedenen Kontinenten ausgetragen werden.»

Die FIM hat erst im August klargestellt, dass die WSX die einzige von der FIM sanktionierte WM ist. Die US-Supercrossmeisterschaften gelten in ihrer Lesart als regionale Meisterschaften mit internationaler Beteiligung. Natürlich weiß aber auch der Weltverband, dass die US-Supercross-Meisterschaften zur Zeit das weltweit höchste sportliche Niveau haben. Der US-Markt war für viele Hersteller einer der wichtigsten.

Im globalen Maßstab machen aber inzwischen ganz anders Player das Rennen. Länder, in denen das motorisierte Zweirad als flexibles und günstiges Verkehrsmittel genutzt wird, stellen heute die größten Motorradmärkte dar. Das sind Regionen Asiens: China, Indien, Indonesien, Vietnam und Thailand.

Der Ansatz der neuen Supercross-WM verfolgt das Konzept, das auch in den anderen Sportarten zu beobachten ist. Eine Weltmeisterschaft soll in unterschiedlichen Kontinenten und verschiedenen Ländern ausgetragen werden.

«In unterschiedlichen Ländern zu fahren, bringt den Sport auf die nächste Stufe», meint auch Ken Roczen. «Das ist etwas, worauf ich mich persönlich am meisten freue. Die Supercross-WM beginnt in Europa - in Großbritannien. Das ist ein spezielles Event für mich, weil ich endlich wieder vor den europäischen Fans fahren kann, die mich schon lange nicht mehr sehen konnten. Ich freue mich natürlich besonders auf die deutschen Fans. Ich kann es kaum erwarten, euch in Cardiff zu sehen!»

Die Frage, für welches Team der Deutsche starten wird, ist weiterhin offen. Am letzten Sonntag verriet Jordi Tixier, dass er mit Honda einen Zweijahresvertrag für die WSX abgeschlossen hat. Das Fahreraufgebot von Team 114 Motosport von Livia Lancelot ist offiziell aber noch nicht bekanntgegeben. Falls Roczen bei Honda bleibt, könnten er und Tixier sogar Teamkollegen werden.