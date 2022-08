Klare Ansage der FIM: Es gibt nur eine Supercross-WM

Die Ankündigung, in den USA ab 2023 eine Supermotocross-Weltmeisterschaft auszurichten, versetzte den Motorrad-Weltverband in helle Aufruhr. Die FIM betont, dass es nur eine Weltmeisterschaft geben kann.

Die FIM hat in einer Stellungnahme unterstrichen, dass die von ihr ausgeschriebene Supercross-WM eine Alleinstellung beansprucht. «Angesichts der kürzlich angekündigten Entwicklungen auf dem Markt bekräftigt die Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), der weltweite Dachverband des Motorradrennsports, dass die FIM Supercross-Weltmeisterschaft die einzige Supercross-Weltmeisterschaftsserie bleibt, die von der FIM anerkannt wird.»

Hintergrund ist die Bekanntgabe von AMA, Feld Motor Sports (Serienvermarkter US Supercross) und MX Sports Pro Racing (Serienvermarkter Pro Motocross), ab dem nächsten Jahr eine eigene und von der FIM unabhängige «Supermotocross-WM» zu etablieren. Diese Serie soll Supercross und Motocross vereinen und am Ende der Saison soll ein Weltmeister im Supermotocross gekürt werden. Das ist natürlich ein Frontalangriff auf die neue FIM Supercross-WM.

Im letzten Jahr hatten die US Supercrossmeisterschaften ihren WM-Status verloren. Es ging dabei natürlich wie immer ums Geld (Lizenzen) aber auch um andere Details wie z.B. Dopingkontrollen unter Aufsicht der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. In den letzten Jahren der Supercross-WM gab es in den USA mehrere Doping-Skandale. Die bekanntesten sind die von James Stewart (Karriereende), Broc Ticke# (Kariereknick) und Christian Craig. Letzter offizieller Supercross-Weltmeister war übrigens Cooper Webb im Jahre 2021.

Die FIM stellte in ihrer Stellungnahme klar, dass der Weltverband keine andere WM akzeptiert: «Die AMA Motocross- und Supercross-Meisterschaften sind nationale Meisterschaften mit ihren eigenen Regeln. Dort werden keine Punkte einer offiziellen FIM-Weltmeisterschaft vergeben, da dies im Widerspruch zu den exklusiven Rechten steht, die SX Global als exklusiver Promoter der FIM Supercross-Weltmeisterschaft erhalten hat. Es gibt keine andere Weltmeisterschaft im Supercross-Sport und kein Gewinner eines anderen Wettbewerbs wird von der FIM als Weltmeister anerkannt.»

FIM-Präsident Jorge Viegas bekräftigte die Position des Weltverbands. «Wir sind die einzige vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Organisation im Motorradsport. SX Global ist der exklusive Rechteinhaber für die FIM Supercross-Weltmeisterschaft.»

Die Eröffnungsrunde der Pilotsaison der FIM-Supercross-Weltmeisterschaften findet am 8. Oktober im Principality Stadium von Cardiff statt. Prominenteste Teilnehmer sind Ken Roczen und Eli Tomac. Roczen will die ganze Serie fahren. Tomac wurde zunächst nur für die Eröffnungsrunde in Cardiff angeheuert.