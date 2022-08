Mike Brown (Yamaha): Mit 50 Jahren weiterhin topfit

Beim VMXdN in Foxhill überzeugte der inzwischen 50-jährige Mike Brown und ließ die jüngere Fahrergeneration teilweise recht alt aussehen. Brown gewann 2001 die US Nationals und war auch in der WM erfolgreich.

Wenn man in Betracht zieht, dass ein Fahrer wie Zach Osborne (34) noch vor 2 Jahren die 450 ccm US Nationals gewonnen hat und auch andere Piloten, die im englischen Foxhill beim VMXdN antraten, noch vor wenigen Jahren auf Top-Level unterwegs waren, kann die Leistung des inzwischen 50-jährigen Mike Brown gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Brown hat in Foxhill zwar seinen Sieg in der Einzelwertung im letzten Rennen noch weggeworfen, aber er gewann zwei der vier Läufe, wurde einmal Zweiter (hinter Neville Bradshaw) und wurde im letzten Rennen Achter. Mit Jake Nicholls, Brian MacKenzie standen gute alte Bekannte aus dem Grand-Prix-Paddock am Startgatter. MacKenzie (nicht zu verwechseln mit seinem Cousin Billy) beendete seine Profikarriere im Jahre 2016, Nicholls im Jahre 2017.

Superstar Ryan Villopoto musste seine Profikarriere 2015 nach seinem heftigen Crash während des WM-Laufs in Pietramurata beenden. «RV», der für seinen effektiven und eleganten Fahrstil bekannt ist, war auch in Foxhill mit dem Yamaha-Zweitakter schnell wie eh und je. Im ersten Rennen zog er den Holeshot und war auch in allen anderen Rennen vorn mit dabei, doch am Ende gingen ihm die Kräfte aus. «Mann, ich bin aufgeregt, wie bei meinem ersten Rennen», kommentierte der Multi-Champion seinen Einsatz «Hier geht es ja zu wie wie beim Motocross der Nationen.»

Natürlich ging es in Foxhill in erster Linie um Spaß, doch Racer bleibt eben Racer, daran ändern weder das Alter des Fahrers noch das Alter des Motorrades etwas. Am Start standen übrigens die Zweitakt-Smoker der 90er Jahre.

Nach den Rennen wirkte der 50-jährige Brown, als käme er gerade von der Besichtigungsrunde zurück. Nicht ansatzweise wirkte der US Champion von 2001 erschöpft. Browns Karriere ging über 23 Jahre, von 1990 bis 2013.

In den Jahren 1999 und 2000 startete er in der 125er WM und wurde zweimal Dritter der WM. Er holte 9 WM-Laufsiege und 3 Grand-Prix-Siege, gewann 4 Supercross-Events und 8 Rennen der US Nationals. 2007 machte der Texaner einen weiteren Exkurs über den großen Teich in die WM, diesmal aber in die MX1-Premiumklasse der Viertakt-Ära. Auf Honda erreichte Brown am Ende Gesamtrang 7 mit einem Laufsieg in Japan. Weltmeister wurde in jenem Jahr übrigens Steve Ramon auf Suzuki.

Bis heute ist Mike Brown fit wie ein Turnschuh. In diesem Jahr hat er in Loretta Lynn, wo alljährlich die US Amateurmeisterschaften ausgetragen werden, die Seniorenmeisterschaften 40+ und 50+ gewonnen.

Im zweiten Lauf von Foxhill stürzte Ryan Villopoto und fiel aus der Spitzengruppe auf Rang 10 zurück. Bei diesem Crash zog sich RV eine Verletzung des kleinen Fingers zu. Das hinderte ihn aber nicht daran, zu den beiden anderen Rennen anzutreten und Team USA zum Sieg zu verhelfen. Das US-Team mit Brown, Villopoto und Osborne gewann am Ende überlegen vor Großbritannien und Nordirland.

In seinem Vlog erklärte übrigens der vielfache britische Grand-Prix-Sieger Tommy Searle, dass er nächstes Jahr bei diesem Rennen an den Start gehen wolle.

Ergebnis VMXdN 2022 Foxhill:

1. USA, 61

2. Großbritannien, 73

3. Nordirland, 77

Einzelwertung VMXdN 2022 Foxhill:

1. Brad Anderson, 10, (3-3-3-1)

2. Neville Bradshaw, 12, (4-4-1-3)

3. Mike Brown, 12, (1-1-2-8)

4. Mel Pocock, 15, (2-2-5-6)

5. Brian McKenzie, 23, (6-5-8-4)

6. Jake Nicholls, 26, (8-6-7-5)

7. Ryan Villopoto, 26, (5-10-4-7)

8. Elliot Banks-Brown, 32, (10-9-11-2)

9. Graeme Irwin, 32, (7-7-9-9)

10. Zach Osborne, 33, (9-8-6-10)

11. Gordon Crockard, 46, (12-13-10-11)