Jordi Tixier: Einstieg in die Supercross-WM mit Honda 11.09.2022 - 20:45 Von Thoralf Abgarjan

© KTM Jordi Tixier plant den Einstieg in die Supercross-WM

Am Rande des ADAC MX Masters Laufs in Holzgerlingen verriet der französische Titelverteidiger Jodi Tixier im Podiumsinterview, dass er mit Honda einen Einstieg in die Supercross-WM plant.