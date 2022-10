Live-Übertragung der Supercross WM in Cardiff

Die Supercross-WM beginnt am Wochenende in Cardiff

Die Rennen der Supercross-WM, die am kommenden Wochenende in Cardiff/Wales beginnt, sollen über verschiedene internationale kostenpflichtige Streamingdienste übertragen werden, die auf einem Abo-System beruhen.

Am kommenden Samstag (8.10.2022) beginnt im Principality Stadium von Cardiff/Wales die Pilotsaison der von der FIM neu ausgeschriebenen globalen Supercross-WM mit dem Grand-Prix of Great Britain. Wie Serienpromoter SX Global erklärte, wird die Veranstaltung über die Portale BT Sport, DAZN und Viaplay übertragen.

An die Zuschauer in Mitteleuropa richtet sich das Angebot von DAZN.com. In den skandinavischen Ländern soll der Medienanbieter Viaplay die Live-Berichterstattung übernehmen. Es gibt also kein einheitliches Portal wie in der Motocross-WM oder in der US-Supercross-Meisterschaft, sondern die Übertragungsrechte wurden an 50 internationale Netzwerke verteilt, die weltweit 150 Länder abdecken sollen.

Das Angebot der auf Sport fokussierten Plattform DAZN.com ist ein Abo-System. Ein Abo kostet 29,99€ pro Monat. Damit könnten dann auch beide Veranstaltungen in Cardiff und am 21.-22. Oktober in Melbourne (Australien) verfolgt werden. Auf der Plattform DAZN.com ist aber zur Zeit noch kein einziges Supercross-Rennen angekündigt. Sie sollten also bis zum Abschluss eines Abonnements noch warten, bis die Supercross-WM offiziell auf der Plattform im Programm angekündigt wird. Der Serienpromoter SXGlobal bezeichnet diese Saison als Pilotsaison. Sämtlicher Informationen sind also mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen.

Die Pilotsaison 2022 besteht aus den Veranstaltungen in Großbritannien und in Australien. Im kommenden Jahr 2023 soll die Supercross-WM dann global erweitert werden und in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

SX Global kündigte für die Livesendungen auch eine Innovation an: So soll während der Rennen die Funkkommunikation der Teams hinter den Kulissen übertragen werden. In beiden Klassen soll es mehrere Helmkameras geben. Außerdem kommen einige Super-Slow-Motion-Kameras für spektakuläre Bilder zum Einsatz. Zwischen den Rennen sollen Hintergrundgeschichten zu speziellen Themen ausgestrahlt werden.

Ryan Sanderson, Managing Director Commercial von Serienpromoter SX Global erklärte: «Die Übertragungsplattform wird den Sport auf ein bisher nicht dagewesenes Niveau heben. Durch unsere Innovationen werden die Fans ein nie gekanntes Erlebnis bekommen. Unser Team wird den Fans ganz neue Möglichkeit bieten, Supercross zu verfolgen.»

Als Kommentatoren wurden der Amerikaner Ralph Sheheen, Jeff Emig und die Rundfunksprecherin Kristen Beat engagiert. Emig und Beat kamen auch in den US Supercrossmeisterschaften zum Einsatz.