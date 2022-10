Zeitplan für das WSX-Finale in Melbourne

Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Finals zur Supercross-WM in Melbourne bereits in den Mittagsstunden des Samstags. Am heutigen Freitag fanden freie Trainings statt. Ken Roczen (Honda) belegte P2.

Mehr als 6.000 Tonnen Erde wurden in das Marvel-Stadium von Melbourne gekarrt, um am Samstag das Finale der Supercross-WM auszutragen. Die neu ausgeschriebene Supercross-WM ist in diesem Jahr noch ein Pilotprojekt und tatsächlich klemmt es noch an einigen Stellen. So können die Zuschauer in Deutschland die WM-Läufe leider nur über das Abo-Portal DAZN verfolgen, während italienische Fans sich kostengünstiger über das Portal wsx.tv einloggen können. Auch in Sachen Kommunikation gibt es noch Luft nach oben, aber es handelt sich um eine Pilot-Saison.

Zum Finale am Samstag werden 50.000 Zuschauer im Marvel-Stadium von Melbourne erwartet. Titelfavorit Ken Roczen startet für das australische Team Honda Genuine und erklärte gestern auf der Pressekonferenz: «Mein letzter Meisterschaftsgewinn liegt nun schon einige Zeit zurück. Die Konkurrenz ist groß, aber ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, hier zu starten und um den Titel zu kämpfen.»

Am heutigen Freitag werden zunächst die Rennen der australischen Supercrossmeisterschaften ausgetragen, bei denen aber auch WM-Piloten wie Justin Brayton (Honda), Dean Wilson (Honda) oder Max Anstie (SX2/Honda) antreten, die auch am Samstag starten werden. Die heutigen Finalrennen gewannen übrigens Brayton (SX1) und Anstie (SX2). Außerdem absolvierten die WM-Akteure heute freie Trainingseinheiten, wobei Joey Savatgy (Kawasaki) mit 46.577 Sek. die schnellste Rundenzeit vorlegte. Ken Roczen (Honda) benötigte auf P2 47,031 Sekunden für seine schnellste Runde.

Wegen der Zeitverschiebung in Australien von 9 Stunden finden die Rennen in Europa bereits in den Mittagsstunden des Samstags statt.

Zeitplan WSX Melbourne, Samstag, 22.Oktober *)



05:00 - Zeittrainings

Vorläufe:



09:35 – SX2, Vorlauf 1

09:41 – SX2, Vorlauf 2

10:04 – WSX Vorlauf 1

10:12 – WSX Vorlauf 1

10:35 – Superpole

SX2 Finals:

11:14 – SX2 Finale 1 (6 Runden)

11:14 – SX2 Finale 2 (6 Runden)

11:29 – Superfinale (10 Runden)

WSX Finals:

12:06 – WSX Finale 1 (8 Runden)

12:20 – WSX Finale 2 (8 Runden)

12:36 – Superfinale (12 Runden)

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr