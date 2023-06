Das sind die Teams der Supercross-WM 06.06.2023 - 22:36 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen geht als Titelverteidiger an den Start

Die Teilnehmerliste der Teams, die an der am 1. Juli in Birmingham beginnenden Supercross-WM teilnehmen, steht. Ken Roczen startet für das Team PMG Suzuki, der internationale Ableger von HEP Suzuki in den USA.