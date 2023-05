Maximilian Werner (Fantic/P3) ist jetzt EM-Dritter

Mit P3 in beiden Wertungsläufen stand Maximilian Werner (Fantic) beim vierten Meisterschaftslauf der EMX 125 in Villars sous Écot erneut auf dem Podium und verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang 3.

Der Aufwärtstrend des deutschen Fantic-Werksfahrers Maximilian Werner setzte sich beim 4. Lauf der EMX125 in Villars sous Écot fort. Eine Woche nach seinem Sieg beim 2. Lauf des ADAC MX Junior Cups in Mölln stand der Thüringer in Frankreich nun schon zum dritten Mal in Folge auf dem Podium der EMX 125 Europameisterschaften.

Im ersten Lauf am Samstag holte der Thüringer den Holeshot. Tabellenführer Janis Martins Reisulis (Yamaha) ging noch in der ersten Runde am Deutschen vorbei, doch in der dritten Runde rutschte ihm das Hinterrad weg. Reisulis stürzte und fiel zunächst bis auf P8 zurück, kämpfte sich aber wieder auf P6 nach vorne. Danach kollidierte er mit einem Kontrahenten, stürzte erneut und kam am Ende auf P6 ins Ziel.

Lokalmatador Mathis Valin (GASGAS) setzte sich in der 2. Runde gegen Werner durch und gewann den ersten Lauf vor dem Tschechen Vitezslav Marek (KTM). Werner wurde im Samstagsrennen Dritter.

Den Start zum zweiten Lauf am Sonntag gewann Lokalmatador Amaury Maindru (GASGAS), doch auch in diesem Rennen befand sich Werner direkt nach dem Start in der Spitzengruppe und übernahm zunächst die Führung. Reisulis und Valin gingen in der dritten Runde an Werner vorbei, der mit einem 3-3-Ergebnis am Ende des Tages auf dem dritten Podiumsrang stand.

In der EM-Tabelle verbesserte sich der Deutsche in Frankreich nach 4 von 10 absolvierten Meisterschaftsläufen von P4 auf Rang 3.

Ergebnis EMX 125 Villars sous Écot:

1. Mathis Valin (F), GASGAS, 1-2

2. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 6-1

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 3-3

4. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 2-5

5. Mads Fredsoe (DK), KTM, 4-6

6. Francisco Garcia (E), GASGAS, 5-8

Stand EMX125 nach 4 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 172

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 158, (-14)

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 135, (-37)

4. Elias Escandell (E), Fantic, 128, (-44)

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 127, (-45)